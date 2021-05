Nach Museumsbrand: Feuerwehrmann akzeptiert Strafbefehl

Anwälte nehmen bei der Verhandlung vor Memminger Amtsgericht den Einspruch wieder zurück. Der 35-Jährige muss nun eine Geldstrafe bezahlen.

18.05.2021 | Stand: 18:10 Uhr

Knapp 15 Monate nach dem Brand einer Sölde im Schwäbischen Bauernhofmuseum in Illerbeuren (Unterallgäu) ist der Fall nun juristisch abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen einen 35-jährigen Feuerwehrmann wegen fahrlässiger Brandstiftung einen Strafbefehl erlassen, da sie ihm die Hauptverantwortung für ein Funkfeuer zuschreibt, das letztlich Auslöser für das Unglück war. Dagegen hatte der Mann Berufung eingelegt. Bei einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Memmingen am Dienstag zogen er uns seine Anwälte den Einspruch wieder zurück. Wie berichtet, beläuft sich der Strafbefehl wegen fahrlässiger Brandstiftung auf 70 Tagessätze.



Vor Gericht gab der 35-Jährige an, dass der Feuerwehrverein Illerbeuren, in dessen Vorstandschaft er zum Zeitpunkt des Brandes war, zwar für den Ausschank jedoch nicht für das Funkenfeuer selbst verantwortlich gewesen sei. Dieses sei schon seit Jahren quasi „ein Selbstläufer“ gewesen. Im Laufe der Verhandlung kristallisierte sich aber mehr und mehr heraus, dass niemand sonst als die Feuerwehr beziehungsweise der Feuerwehrverein als Veranstalter infrage kommt.

Ende Februar 2020 war das Dach der historischen Sölde in Flammen aufgegangen. Die Kriminalpolizei kam zu dem Schluss, dass der Brand von einem Funkenfeuer in Illerbeuren – gut 100 Meter von der Sölde entfernt – ausgelöst worden war. Da an diesem Abend ein kräftiger Wind blies, waren Funken von der Brauchtumsveranstaltung auf das Dach des Gebäudes geweht worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 750 000 Euro.

Die Sölde wird derzeit wieder aufgebaut, die Verantwortlichen des Bauernhofmuseums gehen davon aus, dass die Bauarbeiten im Herbst abgeschlossen sein werden.