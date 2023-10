Nach Unfall: Bahnübergang bei Heimertingen wieder offen

Ein Traktorgespann war bei Heimertingen mit einer Schranke kollidiert. Die Schäden sind wieder behoben. Probleme macht weiter ein Bahnübergang bei Fellheim.

15.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Vor rund zwei Wochen war es an einem Bahnübergang zwischen Fellheim und Heimertingen zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei hatte ein Fahrdienstleiter die Schranke per Hand geöffnet. Als ein Traktor-Gespann den Übergang überqueren wollte, ging die Bahnschranke wieder nach unten. Dabei wurden der Anhänger des Traktors, aber auch die Schranke beschädigt. Der Übergang war daher tagelang geschlossen. Mittlerweile haben die Reparaturarbeiten stattgefunden. „Bei dem Unfall wurden der Schrankenantrieb und ein Schrankenbaum beschädigt“, teilt eine Pressesprecherin der Bahn auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die entstandenen Schäden in Höhe von circa 7000 Euro seien nun wieder behoben und der Übergang freigegeben.

