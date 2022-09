Nach Unfalltod herrscht Trauer um Galeristin Doris Riedmiller aus Bad Grönenbach

Galeristin Doris Riedmiller setzte über Bad Grönenbach hinaus viele Impulse im Bereich Kunst und Kultur. Ihr überraschender Tod löst Bestürzung aus.

24.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Über die Marktgemeinde Bad Grönenbach hinaus herrscht Trauer um Galeristin Doris Riedmiller, die im Alter von 65 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen ist.

In Memmingen hatte Riedmiller nach ihrer Arbeit bei dem bekannten Grafiker und Designer Otl Aicher aus Ulm eine eigene Galerie eröffnet. Im Jahr 2003 zog diese in die ehemaligen Räume der „Ersten Allgäuer Rahmzentrale“, der Käserei Milz im Bad Grönenbacher Ortsteil Thal, um. Dort verfolgte Doris Riedmiller zuletzt das Vorhaben, ein offenes Künstleratelier und einen Erinnerungsort für das ehemalige Milchwerk zu schaffen.

Bürgermeister von Bad Grönenbach würdigt Engagement der Galeristin

Bestürzung über Riedmillers Tod drückt Bürgermeister Bernhard Kerler aus – und gleichzeitig den großen Verlust, den er bedeute: „Sie hat viele Akzente im kulturellen und künstlerischen Bereich gesetzt.“ Die Galeristin brachte sich bei Ausstellungen und dem aktuellen Projekt „Kunstwege“ in der Gemeinde Bad Grönenbach ein, sie war außerdem beispielsweise Gründungsmitglied des Vereins "Freunde der Mewo-Kunsthalle" und auch die Baukultur lag ihr am Herzen.

Wirken für das Architekturforum Allgäu: Baukultur lag Doris Riedmiller am Herzen

So engagierte sie sich von Anfang an beim Architekturforum Allgäu und übernahm auch Verantwortung im Vorstand. „Wir sind fassungslos und können es nicht begreifen“, sagt Geschäftsführer Franz G. Schröck über Riedmillers Unfalltod. Dieser reißt nach seinen Worten „ein großes Loch“. Denn Riedmiller habe neben einer herzlichen, sehr engagierten Art zudem einen weiblichen Blick auf die Dinge eingebracht – in einem Bereich, der immer noch männerdominiert sei.

Vortragsreihe in der Galerie Riedmiller widmete sich auch Themen wie Design, Kunst und Städtebau

Zu ihren Verdiensten zählt Schröck außerdem, dass sie sich für die Förderung des Nachwuchses – etwa junger Architekturbüros im Allgäu – einsetzte und sich ihr Denken dem Gestalterischen über alle Grenzen hinweg widmete: Dies kennzeichnete auch zahlreiche Vorträge, die Riedmiller zusammen mit dem Architekturforum in Thal veranstaltete. Expertinnen und Experten sprachen nicht nur über Architektur, sondern auch über Themen wie Städtebau und Landschaft, Design und Kunst.

Lesen Sie auch

Alte Bausubstanz erhalten: Experten fordern, Sinne zu schärfen - und Bauordnung zu ändern Baukultur im Allgäu

Am Freitag, 23. September, findet ab 13.30 Uhr in der Basilika Ottobeuren ein Trauergottesdienst für Doris Riedmiller statt.