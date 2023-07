Eine Tür sorgt jetzt für Ordnung im Tausch-Raum in Memmingen

Der Tausch-Raum des Stadtteilbüros Memmingen-Ost war ursprünglich Tag und Nacht offen. Warum das auf Dauer untragbar war und wie es jetzt besser funktioniert.

05.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Ein reges Kommen und Gehen herrscht an diesem Vormittag im Tausch-Raum am Baltenplatz. Jemand trägt Tüten voller Kleidung hinein, während mehrere Frauen in aller Ruhe in den Regalen stöbern und sich aussuchen, was sie für ihren Haushalt noch brauchen können. Seit 2020 steht der Holz-Kubus im Memminger Osten, in dem man Sachen abgeben und mitnehmen kann – ganz ohne Bezahlung. Das Stadtteilbüro Soziale Stadt Memmingen-Ost, das nur ein paar Schritte davon entfernt liegt, hat diese Tauschbörse eingerichtet. Doch auch, wenn der Tausch-Raum von Anfang bestens angenommen wurde, gibt es inzwischen eine entscheidende Änderung.

Tausch-Raum in Memmingen war als offenes Angebot geplant

Damit ist nicht gemeint, dass das Holz-Häuschen wegen einer Baustelle vom Grünstreifen am Baltenplatz ein wenig an die Seite versetzt wurde. Viel augenfälliger ist, dass der Tausch-Raum, der ursprünglich als gänzlich offenes Angebot geplant war, nun eine Tür und vorgegebene Öffnungszeiten hat. „Die Tür einbauen zu lassen, war eine meiner ersten Aktionen“, sagt Quartiersmanagerin Magali Bassolet, die ihre Stelle im Stadtteilbüro im Januar angetreten hat.

Der Tausch-Raum des Stadtteilbüros Memmingen-Ost ist ein Holzkubus Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Alkohhol, Drogen und Obdachlose im Tausch-Raum in Memmingen

Grund war, dass der Tausch-Raum nachts immer wieder zweckentfremdet wurde: Es wurden Alkohol oder Drogen darin konsumiert, Obdachlose haben übernachtet, Unrat wurde abgeladen, es kam sogar vor, dass morgens Fäkalien entfernt werden mussten. „Jetzt ist es ein bisschen strenger als vorher, dafür läuft es besser“, berichtet Bassolet. Geöffnet ist jetzt Montag bis Samstag von 8 bis 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bleibt die Tür verschlossen.

Memminger Ehrenamtliche sorgen für Ordnung

Aber auch drinnen wurde der Tausch-Raum ein wenig verändert. Es gibt jetzt mehr Regale, in die Kleidung, Gläser, Geschirr, Bücher, Spielsachen und was sonst noch so an brauchbaren Gegenständen abgegeben wird, übersichtlich eingeräumt werden können. Darum kümmern sich nach wie vor freiwillig Ehrenamtliche, die nicht nur aus dem Quartier kommen. Überhaupt hat sich die unkomplizierte Tauschbörse auch über den Osten der Stadt hinaus herumgesprochen, berichtet Bassolet.

Vier Frauen und ein Mann haben die Schlüsselgewalt über den Tausch-Raum – und schauen dort täglich nach dem Rechten. Sie entfernen beispielsweise den Müll, der leider immer wieder abgeladen wird, obwohl ein Schild darauf hinweist, dass es dafür hohe Geldstrafen geben kann. Oder sie bringen abgegebene Bücher weiter in den Bücherschrank des Stadtteilbüro Memmingen-Ost an der Münchner Straße/Ecke Waldfriedhofstraße, wenn der Stapel im Tausch-Raum zu groß wird.

Nachhaltigkeit: So funktioniert es im Tausch-Raum

„Vieles, was man selbst nicht mehr anzieht oder gebrauchen kann, ist zu schade zum Wegwerfen und andere sind froh darum“, unterstreicht Bassolet den Nachhaltigkeitsgedanken hinter dem Nachbarschaftsprojekt. Und auch mit Tür bleibe der Tausch-Raum ein Treffpunkt im Quartier, an dem man ganz nebenbei miteinander ins Gespräch kommt.