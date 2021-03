Bad Grönenbach Kreisstraße: Nun geht es der Engstelle an den Kragen Am Montag beginnt der Ausbau der Rothensteiner Straße in Bad Grönenbach. Warum der Unterallgäuer Tiefbauamtsleiter von einem spannenden Projekt spricht.

26.02.2021 | 18:00 Uhr