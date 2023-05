Ist Memmingen nachts attraktiv?

Im Mood Club geht es um das Thema „Stadt nach 8“. Es wird deutlich: Städte sind in vielen Bereichen auf eine Tagnutzung ausgelegt. Wie Memmingen das ändern kann.

In Clubs und Bars können sich Menschen begegnen, dort entsteht zur späten Stunde so manche gute Idee auf einem Bierdeckel. „Clubs sind wichtig für unsere Kultur, dennoch haben sie zum Teil einen schlechten Stand“, sagt Stefan Schleifer. Er studierte unter anderem Geschichte, Kulturarbeit und Kulturmanagement, arbeitet im Referat für Kultur, Welterbe und Sport der Stadt Augsburg. Obwohl er vor seinem Vortrag im Mood Club in Memmingen betont, dass er nicht als Repräsentant der Stadt Augsburg spricht, bringt er Erfahrung von dort ein, um ein Thema zu beleuchten, das auch Memmingen bewegt: die Stadt nach 8.

Was passiert nach Ladenschluss in Memmingen?

Bei der „Stadt nach 8“ geht es um die Nachtökonomie. Was also passiert nach Ladenschluss? Städte seien primär auf die Tagnutzung ausgelegt. Dahingehend würden viele Informationen gesammelt: vom Autoverkehr im Zentrum bis hin zu Besucherströmen. Wenige Untersuchungen gebe es aus der Nacht. So entstünden schnell Irritationen.

Schleifer gibt ein Beispiel: „Ein Konflikt, der in der Nacht entsteht, ist oft größer, weil wir letztlich keine Vergleichsdaten haben.“ Es sei eine Betrachtungsweise, aber seiner Meinung nach steht fest: „Die Nacht wird in Planungen häufig nicht miteinbezogen.“ Wieder ein Beispiel: der An- und Abreiseverkehr in der Nacht.

Konfliktpotenzial in der Nacht und am Tag

Doch eben weil der Nacht bisher in wenigen Bereichen Raum zugesprochen werde, gebe es viel Konfliktpotenzial. Letztlich müsse man schauen, wie und wo es entsteht, wie Abhilfe geschaffen werden kann und wo man mal etwas aushalten muss. Schleifer verweist dazu auf die Jugend. Sie brauche einen Raum, der nicht konsumorientiert ist, dazu unbeobachtet. Kommunen müssten solche Plätze anbieten, denn „dieses Bedürfnis sucht sich sonst den eigenen Weg“. Einen, der für Ärger sorge.

Live-Clubs würden als Vergnügungsstätten zählen, die man eher in Randlagen, nicht in der Innenstadt, haben wolle. Doch Clubs würden (junge) Menschen disziplinieren, weil sie Regeln geben. Die Nachtökonomie habe also auch einen sozialen Aspekt. Schleifer macht deutlich: „Viele haben während Corona verlernt, dass es Lärm gibt, den man auch mal aushalten muss. Das gehört zum Sozialwesen.“ Clubs im Gewerbegebiet seien aus seiner Sicht falsch. „Wie kommt man da wohl hin?“, fragt er.

ÖPNV, Sperrfrist und Lärm in Memmingen

Während er noch die Frage nach dem ÖPNV aufwirft, spricht Schleifer gleich auch die Sperrstunde an. „Viele Kunden verlassen dann den Club, aber es gibt keinen ÖPNV, sodass sie noch im Zentrum warten müssen. Es wird also laut.“ Lösung: Sperrstunde ändern. Eine energetische Sanierung helfe Clubs überdies nicht nur in Sachen Wärme, sondern trage zur Lärmeindämmung bei.

Die Nachtökonomie sei zudem ein Wirtschaftsfaktor und einer, der entscheidend dazu beitrage, ob sich Menschen in der Stadt niederlassen und wohlfühlen.

Was kann die Stadt Memmingen nun tun?

Was können Kommunen dafür tun? „Es geht nur Hand in Hand“, macht Schleifer klar. Bauordnungsamt, Gewerbeaufsicht, Wirtschaftsförderung, Ordnungsamt, Stadtmarketing, Stadtplanung: Es müsse zunächst eine Abstimmung innerhalb der Verwaltung und Politik geben, wo man gemeinsam hinmöchte.

Das sagt Oberbürgermeister Jan Rothenbacher

Da habe Memmingen noch Luft nach oben, bestätigt an diesem Abend Oberbürgermeister Jan Rothenbacher. „Sauber, ruhig ordentlich“, so nehme er Memmingen wahr. Vielleicht aber müsse man weg von der „hermetischen Ordnung“, hin zu „leben und leben lassen“.

Sperrstunde beim Stadtfest in Memmingen 2023 geändert

Beim Stadtfest gehe man da schon so vor. Die Sperrstunde wurde verlängert, greift jetzt erst ab Mitternacht. Rothenbacher wolle das ganzheitliche Denken, dazu müssten Akteure an einen Tisch: „Weil Memmingen nicht nur Wirtschaftsstandort ist, sondern eben auch Wohlfühlfaktor hat.“