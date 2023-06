Nackter Mann mit Messer in Memmingen unterwegs

Ein nackter Mann lief in Memmingen mit einem Messer herum. Eine Anzeige erhielt er aus anderen Gründen.

26.06.2023 | Stand: 12:39 Uhr

Um viertel nach 4 Uhr nachts klingelte bei der Polizei in Memmingen am Sonntag das Telefon. Ein nackter Mann laufe mit einem Messer in der Benninger Straße herum. Daraufhin fuhren mehrere Streifenwagen aus Memmingen, Mindelheim und Kempten zum Einsatzort. Die Polizisten beobachteten, wie der Mann in ein Gebäude in der Benninger Straße ging.

Die Polizisten betraten das Gebäude ebenfalls und trafen den Mann in seiner Wohnung an. Der 26-Jährige war stark alkoholisiert. Als sie die Wohnung durchsuchten, fanden die Beamten ein Butterflymesser und eine geringe Menge Marihuana. Sie erstatteten Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffen- und gegen das Betäubungsmittelgesetz.