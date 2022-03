Nahwärme: Woringen ist nahezu angeschlossen

Was im Herbst 2011 begann, hat seine eigene Erfolgsgeschichte geschrieben: Der Ort hat das Netz ausgeweitet. Immer mehr Bürger entschließen sich zur Teilnahme.

Noch eineinhalb Straßenzüge, dann hat ganz Woringen Zugriff auf die Nahwärmeversorgung. Diese schreibt durch mehrere Erweiterungen ihre eigene Erfolgsgeschichte. Bürgermeister Jochen Lutz ist stolz, wenn er auf die vergangenen Jahre zurückschaut. Wie die Idee für eine Nahwärmeversorgung entstand und was das Ziel ist, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Mit von der Partie sind sein Stellvertreter im Amt Karl Depperich, Bauhof-Leiter Johannes Stephan und der Geschäftsführer der Wärmeversorgung Woringen (WVW) Volker Müller.

Der Hintergrund: Alles begann im Herbst 2011. „Wir hatten folgendes Problem: Die Sanierung der Grundschule stand an.“ Erstmals sei der Gedanke aufgekommen, die hiesige Biogasanlage zu nutzen. Schließlich erzeuge diese Strom und eine Menge Abwärme. Bei den Betreibern der Biogasanlage habe man im Gespräch quasi offene Türen eingerannt.



Schnell sei dennoch klar geworden: Lediglich die Schule anzuschließen, wäre zu wenig. Also gingen Gespräche weiter – mit Woringer Bürgern. Hinzu kamen 24 Anschlüsse, darunter das Rathaus, das Haus der Begegnung , das Wirtshaus Adler oder auch die Raiffeisenbank . Besonderheit, so Volker Müller : Bereits im Dezember 2011 ist die erste Wärme geflossen.



Eine Menge Technik steckt dahinter: Karl Depperich (von links), Jochen Lutz, Johannes Stephan und Volker Müller in Woringen. Bild: Maike Scholz

Zunächst wurden eine 2,4 Kilometer lange Gasleitung gelegt, ein Motorenhaus aufgebaut und ein Heizhaus in Woringen positioniert. Im Jahr 2012 wurden bereits 700.000 Kilowatt (kW) Wärmeleistung über das kleine Netz verkauft. Zum Vergleich: 17.000 Liter Öl können damit eingespart werden. Um eine Wirtschaftlichkeit zu erreichen, braucht es mehr Anschlussnehmer.



In den Jahren 2014, 2015 und 2016 wurde das Netz Nord gebaut und ging in Betrieb. Eine sieben Kilometer lange Leitung war notwendig. 2017 kam eine 900 Meter lange Leitung hinzu, die das Gewerbegebiet erschloss. Seither werden zwei Firmen komplett versorgt. Im November 2018 wurde damit begonnen, den Süden zu erschließen. Der jetzige Stand: Eineinhalb Straßenzüge müssen noch erschlossen werden, dann „sind wir durch ganz Woringen durch“.

Der aktuelle Stand: Ende des vergangenen Jahres hatten 351 Gebäude in Woringen einen Anschluss. Das entspricht laut Lutz etwa 50 Prozent aller Häuser. Bei etwas über 200 Gebäuden würde die Wärme bereits genutzt, andere seien bei der Umrüstung. Im Jahr 2021 wurden knapp 4,8 Millionen Kilowatt verkauft; Ziel sind sieben Millionen Kilowatt . „Das ist schon eine Hausnummer“, verdeutlicht der hiesige Bürgermeister. Die Tendenz sei steigend. Jede Woche würden Häuser angeschlossen.



Wärme wird über vier Biogas-BHKW (Blockheizkraftwerk), ein Erdgas-BHKW und einen Spitzenlastkessel erzeugt. Etwa 80 Prozent komme durch die Abwärme der Biogasanlage ; 14 Prozent über Erdgas. Ist der südliche Teil abgeschlossen, dann wurden etwa 17 Kilometer Leitung verlegt und neun Millionen Euro investiert. Bei der WVW ist die Gemeinde alleinige Gesellschafterin.

Die Struktur: „Alles, was läuft, geht über das Energie-Team“, erzählt Jochen Lutz . Diesem Team gehören er, sein Stellvertreter, Bauhofmitarbeiter und ein Gemeinderatsmitglied an. Jegliche Schritte würden vorbereitet, begleitet und überwacht. Aufgabe ist auch, Beratungsgespräche zu führen. Die Beratung für den Anschluss an die Nahwärmeversorgung sei ganz unverbindlich. „Wir wollen die Leute durch unser Produkt überzeugen“, sagt Depperich .



Ganz wichtig dabei sei, dass man jederzeit auf das Team zukommen könne. „Eine Nutzung soll jedem angeboten werden, wo es sich wirtschaftlich darstellen lässt. Die Entscheidung ist aber frei“, ergänzt der Zweite Bürgermeister. Man wolle keine Spaltung Woringens , keine Differenzierung in Haushalte, die angeschlossen sind und jene, die andere Quellen nutzen. So manches Mal habe sich erstmalige Ablehnung auch ins Gegenteil verkehrt. Das habe sicherlich auch mit einem gesellschaftlichen Umdenken zu tun. „CO²-Einsparungen waren damals thematisch doch weit weg“, so Lutz .

Das Ziel: Die Nahwärmeversorgung sei „lebendig“. Der Prozess ist nie abgeschlossen. Künftig geht es um die Effizienzsteigerung sowie um die Nachverdichtung. „Der Umweltschutz ist ein großer Gedanke, aber es muss auch für Bürger finanzierbar sein“, merkt Lutz an. Deswegen sei man ständig dabei, zu schauen, wo Weiterentwicklung stattfindet – auch in neuen Energieerzeugungsmöglichkeiten.



„Wichtig ist uns zudem, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt“, ergänzt Karl Depperich . Der Einsatz von regionalen Firmen sowie des hiesigen Energieerzeugers Karrer Energie GmbH: Es gebe eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Sorgen bereite der Blick in Richtung Ukraine und auf mögliche Auswirkungen. Gaslieferung sei da das Stichwort. Sollte alles nicht mehr funktionieren, ist man vorbereitet. Es gibt externe Einspeisestellen, beispielsweise für Öl. Eine Notversorgung sei immer gesichert. Alle hoffen, dass es dazu nie kommt.

