Nahwärmenetz in Wolfertschwenden soll sich weiter ausdehnen

Ein Studie zeigt auf, wie in der Gemeinde Wolfertschwenden wesentlich mehr Gebäude als bisher an das Netz angebunden werden könnten.

12.06.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Das Nahwärmenetz in Wolfertschwenden könnte in beträchtlichem Umfang erweitert werden. Erste Lösungsansätze dazu rückte eine Machbarkeitsstudie in den Mittelpunkt, mit der sich nun der Gemeinderat auseinandersetzte.

Im Ort gibt es ein bestehendes Nahwärmenetz, mit dem laut Bürgermeisterin Beate Ullrich vor allem öffentliche Gebäude wie Rathaus, Feuerwehrhaus, Festhalle, Grundschule und Kindergarten sowie etwa 20 bis 25 Privathaushalte versorgt werden. Das Wärmenetz befindet sich im Besitz der Gemeinde. Die Nahwärme liefert laut der Bürgermeisterin der Biogasbetrieb Dodel.

Eine Konzeptstudie von renergie Allgäu zeigt dem Gemeinderat nun einen Ansatz zur Erweiterung der Nahwärmeversorgung auf. Überplant wurde ein Teil des Kernorts mit den wesentlichen Bereichen Am Meierhof, Baderweg, Bergstraße, Birkenstraße, Buchenstraße, der südliche Teil der Hauptstraße, Ehwiesmühlstraße, Lärchen- und Lehmbachstraße, Molkerei- und Moosweg, Sonnenweg, Steinbreche, Tannenweg und Welfenstraße.

Bis zu 154 Anschlüsse möglich

Im von der Machbarkeitsstudie vorgesehenen Rahmen wären bis zu 154 Anschlussobjekte möglich. Die Leitungslänge des Wärmenetzes würde bis zu 3,5 Kilometer erreichen. Die Kosten für die Gesamtinvestition sollen bei einem optimierten Konzept rund 4,2 Millionen Euro betragen. Abzüglich der Fördermittel wären Eigeninvestitionen von etwa 1,65 Millionen Euro erforderlich. Die Wärmeleitungen würden mit rund 612.000 Euro gefördert, für das Heizwerk könnten Zuschüsse in Höhe von rund 1,24 Millionen Euro beantragt werden.

Die Höhe der Anschlussbeiträge wurde mit 770.000 Euro (netto) beziehungsweise 5000 Euro pro Anschluss eingeplant. Die Abschreibungsfrist liegt der Planung entsprechend bei 20 Jahren. Der Wärmepreis würde unter diesen Voraussetzungen bei rund 83 Euro pro Megawattstunde (netto) liegen.

Bürgermeisterin Ullrich betonte, dass bei einer Erweiterung der Nahwärmeversorgung die derzeitige Ölheizung im Feuerwehrhaus die Notfallversorgung nicht aufrechterhalten könnte. Im Konzept sei daher zusätzlich eine Hackschnitzelanlage geplant, die den Ausfall des Biogasheizwerks oder Spitzenlastzeiten kompensieren könnte. Grundsätzlich sei die Wärmeversorgung keine Pflichtaufgabe der Kommune. Zudem sollte man an den Gleichbehandlungsgrundsatz denken: So wäre eine Planung, die sich auch auf die Ortsteile erstreckt, sinnvoller.

Wolfertschwenden will Synergieeffekte erreichen

Um Synergieeffekte zu erreichen, sollte die Verlegung des Wärmenetzes mit der Sanierung von Abwasser- und Wassernetz einhergehen: Dann müsse man die Straßen nur einmal aufgraben. Hierfür wäre laut Beate Ullrich ein abgestimmtes Vorgehen bei Planung, Ausschreibung und Kosten samt Haushaltsplanung erforderlich. Gemeinderätin Hedwig Göser meinte, dass sich das Konzept besser umsetzen lasse, je mehr Anschlussnehmer vorhanden sind. Man sollte daher weitere Straßenzüge bewerten und einen Zeitplan für die Umsetzung einzelner Abschnitte ausarbeiten.

Dritter Bürgermeister Erich Ernst hielt es für keine gute Lösung, wenn sich Heizwerk und Wärmenetz nicht in einer Hand befinden. Der Biogasbetreiber sollte auch Betreiber des Nahwärmenetzes sein. Dem stimmte die Bürgermeisterin zu. Eventuell könnten ergänzend ein Energieversorger oder eine Fachfirma mit eingebunden werden. Gemeinderat Siegfried Meier sprach sich für das Projekt aus – stehe die Abwärme der Biogasanlage quasi als Abfallprodukt doch ohnehin zur Verfügung. Rat Roland Hillenbrand meinte, dass man verschiedene Alternativen näher beleuchten sollte.

Hedwig Göser betonte, dass von Seiten der Gemeinde das Gemeinwohl und auch ein gewisser Auftrag, den Bürger mit Wärme zu versorgen, im Vordergrund stehe – ein privater Betreiber hingegen müsse Geld verdienen. Beate Ullrich meinte abschließend, dass der Gemeinderat ein Betreibermodell und einen Zeitplan festlegen sollte, falls man die Erweiterung des Nahwärmenetzes vorantreiben will.

