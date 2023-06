Wie sollen die vier Kälber im Bauernhofmuseum heißen?

Das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Namen für die Kälber. So können Sie mitmachen

25.06.2023 | Stand: 08:52 Uhr

Das Schwäbische Bauernhofmuseum in Illerbeuren freut sich auch in diesem Jahr über zahlreichen Nachwuchs. Nach und nach haben nun – neben Lämmern und Gänsekindern – auch vier Kälber gesund das Licht der Welt erblickt. Jetzt ist die Bevölkerung aufgerufen, sich an der Namenssuche zu beteiligen. Das teilt das Bauernhofmuseum mit.

Schwäbisches Bauernhofmuseum über hohe Geburtenrate

Dieses Frühjahr wurden vier Kälber geboren. „Eine beachtliche Anzahl für unser Museum“, bestätigt Landwirt Helmut Brader die hohe Geburtenrate. „Wir waren uns nicht sicher, ob alles planmäßig verläuft. Wir freuen uns riesig, dass alle Muttertiere und das Jungvieh wohlauf sind.“ Die beiden erstgeborenen weiblichen Jungtiere zeigen sich laut Mitteilung als äußerst willensstark und dem Menschen zugewandt. „Auch die Buben stehen den Mädels in nichts nach und zeigen sich neugierig und charakterlich freundlich.“

Ein Kalb wurde mit der besonderen Zeichnung des „Weißgurtes“ geboren. Die gelegentlich auftretende hellere Pigmentierung um Bauch und Rücken („Weißgurt“) ist eine natürliche Mutation. Tiere mit dieser Färbung waren sehr beliebt, weil sie dem Volksglauben nach Glück brachten.

Das Originalbraunvieh befindet sich auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Rassen, für die Erhaltung setzten sich unter anderem die Mitglieder des Allgäuer Original Braunviehzuchtverein bereits seit 30 Jahren ein.

Aufgrund vieler Kälbergeburten sucht das Museum nun nach vier würdigen Namen und freut sich über zahlreiche Vorschläge seitens der Bevölkerung, heißt es in der Mitteilung weiter. Namensvorschläge können bis einschließlich 15. Juli eingereicht werden.

Eine Jury wählt die Namen aus

„Gemeinsam wählt eine interne Jury den schönsten und passendsten Namen für jedes Jungtier“, erklärt Museumsleiter Dr. Bernhard Niethammer den Prozess der Namensgebung. Alle Namensgeber werden sodann schriftlich informiert und werden mit einem freien Besuch im Museum belohnt. Darüber hinaus erhalten die kreativsten Namensvorschläge ebenfalls einen freien Eintritt.

Abgabe der Namensvorschläge:

Per E-Mail: info@bauernhofmuseum.de

Auf dem Postweg: Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren, Museumstraße 8, 87758 Kronburg-Illerbeuren