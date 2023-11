Narren stürmen das Memminger Rathaus: Die Fasnet ist eröffnet

Narrenzunft und Faschingsfans entmachten symbolisch Oberbürgermeister Jan Rothenbacher. Außerdem gibt's augenzwinkernde Ideen für die Stadtpolitik in Memmingen.

11.11.2023 | Stand: 14:14 Uhr

Um punkt 11.11 Uhr hat ein Mitglied der Stadtbachhexen die Leiter zum Fenster des Memminger Rathauses erklommen, wo Oberbürgermeister Jan Rothenbacher die weiße Fahne schwenkt. Ein Jubelschrei, kurz darauf die symbolische Schlüsselübergabe an die Narrenzunft und an die "Himmlischen Teufel" des TV Memmingen - und es ist besiegelt: In der Stadt hat offiziell die Fünfte Jahreszeit begonnen, in der Hästräger und Faschingsfans das Sagen haben.

Seitenhieb vom Zunftmeister: Fasnetsauftakt in der "Besenkammer"

Weil der Fasnetsauftakt auf einen Samstag und mit dem Wochenmarkt zusammenfällt, findet er auf dem Platz zwischen Rathaus und Welfenhaus statt. Dort müssen nicht nur die Gäste und Zuschauer, sondern auch die Garden bei ihren Tänzen ordentlich zusammenrücken. Vom Oberhaupt der Stadtbachhexen, Rainer Betz, gibt's prompt einen kleinen Seitenhieb: "Der Marktplatz wird ja oft ,die gute Stube' genannt. Wieso feiern wir den Fasnetsbeginn dann in der Besenkammer", sagt der Zunftmeister: "Ich weiß, der Wochenmarkt ist die heilige Kuh von Memmingen, aber die kann auch mal am Hallhof grasen."

Weinmarkt-Sperrung: Elferrat hat eine besondere Idee

Den Wunsch nimmt der OB mit - und ist im Gespräch mit Moderator Joachim Kehrle von den "Himmlischen Teufeln" nicht um Antworten verlegen. Den Auftakt macht ohnehin erstmal etwas Angenehmes: Für Rothenbachers Sohn, der an diesem Tag als waschechtes "Fasnetskind" seinen sechsten Geburtstag feiert, gibt's als Geschenk Eintrittskarten fürs Marionettentheater. Im Gegenzug muss der OB versprechen, beim nächsten Dämmerumzug der Stadtbachhexen mit von der Partie zu sein und nächstes Mal am 11.11. ein Stadtratsmitglied für eine Synchronisierung der Rathausuhr von Hand abzustellen - sei die doch noch nicht im Zeitalter der Digitalisierung angekommen.

Mit einem Augenzwinkern serviert Kehrle zudem Anmerkungen zur Stadtpolitik. Da kommen die Kosten für das Kombibad ebenso zur Sprache wie die Sperrung des Weinmarkts. Als Kehrle im Namen des Elferrats vorschlägt, eine U-Bahn vom Bahnhof über den Schweizerberg bis zum Stadion einzurichten, kontert Rothenbacher mit Flugtaxis. Schließlich gehört der Platz dann den Garden des TVM, die mit ihren Tänzen zu Partymusik für Faschingsstimmung sorgen.