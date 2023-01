Narrensprung: 2000 Hästräger ziehen durch Illerbeuren

Zum Auftakt in die neue Faschingssaison im Unterallgäu hat die Narrenzunft Gluathexa Illerwinkel ihren Narrensprung veranstaltet.

08.01.2023 | Stand: 14:01 Uhr

Als erste in der Region ist die Narrenzunft Gluathexa Illerwinkel mit ihrem 7. Narrensprung durch Illerbeuren in die neue Faschingssaison gestartet: Rund 2000 Hästräger aus 53 Gruppen beteiligten sich an dem Spektakel, das am Dorfplatz mit vielerlei Kunststücken, kunstvollen Pyramiden, rauchenden Hexen und kämpfenden Gladiatoren seinen Höhepunkt fand.

Im Anschluss heizten DJ Mendo C und zwei Guggenmusiken im großen Zelt am örtlichen Feuerwehrhaus mit einer fetzigen Mega-Party den Närrinnen und Narren kräftig ein und sorgten für eine famose Stimmung.