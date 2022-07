Naturheiltage in Memmingen im November abgesagt

Der Naturheilverein in Memmingen nennt mehrere Gründe für diese Entscheidung.

14.07.2022 | Stand: 12:17 Uhr

Vom 5. bis zum 6. November hätten in der Memminger Stadthalle bereits zum 14. Mal die Memminger Naturheiltage stattfinden sollen. Schweren Herzens musste die Vorstandschaft des Memminger Naturheilvereins (NHV) die Veranstaltung nun absagen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Im Wesentlichen sind es drei Punkte, die uns veranlasst haben, die geplanten Memminger Naturheiltage und das Vortragsprogramm abzusagen“, betonen Daniela Thiel und Ralf Haberland, die Vorsitzenden des NHV.

Kosten für Stadthalle in Memmingen stark gestiegen

Zum einen sind es die stark gestiegenen Kosten der Stadthalle bei reduzierter Fläche durch die Corona Auflagen und die zu geringe Anzahl der Messeaussteller, die diesen Schritt notwendig machen. Zum anderen kommt die Ungewissheit angesichts der Corona-Lage Ende des Jahres hinzu. „Wir haben uns den Entschluss nicht leicht gemacht. Der neu gewählte Vorstand wollte, nach der letztmaligen Absage im Jahr 2020, hier ein positives Zeichen setzen. Jedoch kommen wir an den ungünstigen Rahmenbedingungen leider nicht vorbei“, teilen Thiel und Haberland mit. Die bereits geplanten Vorträge versucht der Verein so weit wie möglich in sein zukünftiges Jahresprogramm mit aufzunehmen.