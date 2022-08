Naturschützer kritisieren Klimapolitik der Gemeinde Legau

Der Bund Naturschutz Illerwinkel ist überzeugt, dass in Legau in Sachen Klimaschutz noch Luft nach oben ist. Dafür nennt die Organisation mehrere Beispiele.

09.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Im Zuge des Klimawandels setzen Privatleute, aber auch viele Städte und Gemeinden immer mehr auf erneubare Energien. In Legau ist in Sachen Klimaschutz nach Angaben des Bund Naturschutz (BN) Legau/Illerwinkel allerdings noch Luft nach oben.

Im örtlichen Kirchenanzeiger wirft die Ortsgruppe der Marktgemeinde Versäumnisse vor. Während Nachbargemeinden sich in vielen kommunalen Bereichen für den Klimaschutz engagieren würden, habe Legau wertvolle Zeit vertan. „Das Thema eines aktiven kommunalen Klimaschutzes“ sei zwar von einzelnen Gemeinderäten immer wieder angesprochen worden. „Es fand sich jedoch bisher keine Mehrheit für ein geplantes, zielgerichtetes Handeln hin zu einer klimagerechten Gemeinde“, heißt es in der Mitteilung, die auch an unsere Redaktion ging.

Bund Naturschutz: Keine Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden in Legau

Als Beispiele führt die Ortsgruppe etwa auf, dass es keine kostenlose Energieberatung vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger in ihren Häusern gebe. Auch seien auf öffentlichen Gebäuden wie Feuerwehr und Schule keine Solaranlagen installiert worden. Zumal die Schule auch noch nicht energetisch saniert sei. Und beim Bau des Gemeindesaals sei eine größere Lösung für ein Nahwärmenetz unter Einbeziehung der Schule, kirchlicher Gebäude, des Kindergartens und der Gewerbebetriebe im Ortszentrum nicht realisiert worden. Die Nutzung von Solarenergie an den beiden Neubauten am Marktplatz ist nach Angaben des BN sogar durch die Planung „aktiv ausgeschlossen“ worden. Und durch den Beschluss des Gemeinderats sei die Solaranlagenpflicht im geplanten Neubaugebiet „Witzenberger Weg“ explizit aus der Bauleitplanung herausgenommen worden, ebenso beim neuen Gewerbegebiet an der Lautracher Straße.

Organisation schlägt Einladung von Fachreferenten vor

Auch gebe es keinen Umweltreferenten. Die BN-Ortsgruppe ist der Meinung, Legau habe „alle Möglichkeiten, in kurzer Zeit seine Klimabilanz ins Positive umzudrehen. Dies würde auch wirtschaftliche Vorteile und Sicherheit vor der Energiekrise bringen“. Ein erster Schritt wäre die Einladung eines Fachreferenten – etwa vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza) in Kempten, heißt es in der Mitteilung.

Legaus Bürgermeister Franz Abele war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.