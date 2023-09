Neu in der Mewo-Kunsthalle Memmingen: Der Reiz des Exotischen

In der Ausstellung „Fernweh“ spürt die Mewo-Kunsthalle dem Vereinnahmen von anderen Kulturen nach. Die raffinierten Werke regen Betrachter zum Nachdenken an.

22.09.2023 | Stand: 17:14 Uhr

In welcher Form findet das Fremdländische Eingang in die Kunst? Wie beeinflussen außereuropäische Elemente die Bildsprache? Gibt es rassistische Sichtweisen, die sich in künstlerischen Darstellungen niederschlagen, oder geht es nur um den Reiz des Lokalkolorits vermeintlich exotischer Länder? All diese Fragen schwingen in dem vielschichtigen Begriff Exotismus mit, den die Mewo-Kunsthalle in Memmingen zum Thema ihrer aktuellen Ausstellung „Fernweh“ gemacht hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.