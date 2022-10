Verursacht das neue Klinikum Memmingen zu viel Verkehr und Lärm?

In Memmingen soll das neue Klinikum zwischen Europastraße, der Buxheimer Straße und dem Autobahnkreuz stehen. Das erhöhte Vekehrsaufkommen gefällt nicht allen.

14.10.2022 | Stand: 06:41 Uhr

Eine gedankliche Reise unternahmen die Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses zum Autobahnkreuz, wo künftig das Klinikum in Memmingen entstehen soll. Dieses war Thema in der Sitzung. Uwe Weißfloch, Leiter des Stadtplanungsamtes, zeigte Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung von Behörden und Trägern öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit zur geplanten Flächennutzungsplanänderung auf.

Neues Klinikum Memmingen: Was passiert bei einer Flächennutzungsplanänderung?

Die Stadt Memmingen möchte auf den ungenutzten Flächen zwischen der Europastraße, der Buxheimer Straße und dem Autobahnkreuz das neue städtische Klinikum einschließlich ergänzender Gesundheitseinrichtungen ansiedeln. Der momentan geltende Flächennutzungsplan weist diese Bereiche als Flächen für die Landwirtschaft aus. Das muss sich ändern, sonst ist keine Entwicklung möglich. Ziel ist, dass der dortige Bereich dann ein so genanntes „sonstiges Sondergebiet“ wird. Westlich davon liegende Flächen sind Misch- und Gewerbegebietsbereiche. Innerhalb dieser befinden sich ein Betrieb für Landschafts- und Sportplatzbau sowie Wohnnutzungen. Aus Sicht der Stadt sollten die Bereiche westlich des geplanten Klinikums mit den Gesundheitseinrichtungen als Mischbauflächen im Flächennutzungsplan dargestellt werden.

Zu dieser Flächennutzungsplanänderung wurden Behörden, die Öffentlichkeit sowie sonstige Träger öffentlicher Belange gehört. Die Rückmeldungen dazu hatte Weißfloch im Gepäck. „Die wesentlichen Stellungnahmen beschäftigten sich mit dem Straßenverkehr“, merkte er in der Sitzung an. An der Europastraße soll das zentrale Parkhaus entstehen; eine Zufahrt für Busse, Taxen und das Drop-off-Parken (Kurzparken) ist im Süden an der Buxheimer Straße geplant. Dort sind auch drei Bushaltebuchen vorgesehen. Ziel ist der entsprechend gut gelenkte ÖPNV zum Klinikum.

Trotz wahrscheinlich mehr Verkehr: Gemeinde Buxheim unterstützt Neubau-Pläne

Die Gemeinde Buxheim unterstütze die Bestrebungen Memmingens zum Neubau. „Die Modernisierung des Gesundheitswesens durch die Errichtung des geplanten Klinikums begrüßen wir außerordentlich“, heißt es in einer Stellungnahme. Das Erschließungskonzept sehe die Gemeinde „in Teilen als problematisch“ an. Buxheim rechne mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen, das sich auch auf die Buxheimer Straße westlich des Kreisverkehrs und in ihrem weiteren Verlauf auf das Gemeindegebiet Buxheim bis hin zur Kreuzung Memminger Straße/Buxacher Straße auswirke. In der Verkehrsuntersuchung ist für den Prognose-Nullfall 2035 (also ohne Neubau) von einer Verkehrszunahme auf der Buxheimer Straße westlich des Kreisverkehrs um 700 Fahrzeuge/24 Stunden im Vergleich zum Bestand ausgegangen worden, so Weißfloch.

Fast fünfstellig: so viele Autos würden bei den aktuellen Plänen in der Buxheimer Straße fahren

Der Bestand liege bei 8500 Fahrzeugen pro 24 Stunden, dann bei 9200. „Der durch das Bauvorhaben Klinikum verursachte und prognostizierte Mehrverkehr für die Buxheimer Straße westlich des Kreisverkehrs beläuft sich auf 500 Fahrzeuge/24 Stunde“, erklärte er weiter. Es handele sich dann um 9700 Fahrzeuge/24 Stunden. Ein großer Teil des vom Klinikum induzierten Verkehrs erfolge über die Europastraße. „Der durch das Klinikum verursachte zusätzliche Verkehr über die Buxheimer Straße ist somit sehr gering im Vergleich zu dem über die Europastraße, sodass die Auswirkungen auf die Gemeinde Buxheim sehr untergeordnet erfolgen werden.“ Es würde auch kein „Parksuchverkehr“ an der Buxheimer Straße entstehen, da jene Verkehrssituation mit Bussen, Taxen und Kurzparken direkt auf das Gelände des Komplexes verlagert wurde.

Öffentlichkeit bemängelt: keine Lärmschutzmaßnahmen

Aus der Öffentlichkeit wurde bemängelt, dass keine Lärmschutzmaßnahmen geplant sind. Das bestätigte Uwe Weißfloch. Es sei dort laut. Ein Gutachten sei aber zu dem Ergebnis gekommen, dass die Immissionsgrenzwerte bereits ohne die Realisierung des Vorhabens südlich der Buxheimer Straße sowie im Umfeld der Buxheimer Straße überschritten werden. Durch die Realisierung würden die Pegel im Tag- und Nachtzeitraum „lediglich bis zu 0,5 Dezibel erhöht“. „Eine wesentliche Pegelerhöhung von mindestens 2,1 Dezibel liegt nicht vor. Die derzeitige Situation wird also nicht wesentlich verschlechtert“, erklärte Uwe Weißfloch dazu. Angemerkt wurde in der Stellungnahme auch, dass der Hubschrauberlandeplatz im Lärmgutachten keine Erwähnung findet. Auch das ist richtig, so Weißfloch. Er zeigte weiter auf: „Die schalltechnische Beurteilung erfolgte in einem separaten Gutachten.“ Es sei zu dem Ergebnis gekommen, dass keine besonderen Maßnahmen zum Schutz gegen Fluglärm getroffen werden müssen.

Die Ausschussmitglieder billigten den Entwurf zur Flächennutzungsplanänderung einstimmig. Eine öffentliche Auslegung wird als nächster Schritt folgen.

