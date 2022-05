Neubau von Feuerwehrhaus in Eisenburg rückt näher

Eisenburger Feuerwehr kann ihr Gebäude wegen mangelnder Flächen nicht erweitern. Ein neues Areal ist nun in den Fokus gerückt. Doch dort spielen bislang Kinder.

Die Feuerwehr im Memminger Ortsteil Eisenburg hat ein Problem. Ihre Wache in der Trunkelsberger Straße ist nicht mehr zeitgemäß und müsste eigentlich umgebaut und erweitert werden. Doch was fehlt, sind die dafür notwendigen Flächen in der unmittelbaren Umgebung. Erschwerend hinzu kommt, dass die benachbarte Kapelle St. Johann Nepomuk unter Denkmalschutz steht, was einer Erweiterung ebenfalls im Wege steht. Ein Ausweg aus diesem Dilemma wäre ein Neubau der Feuerwehrwache an anderer Stelle. Und genau in diesem Punkt will die Stadt Memmingen ihrer Ortsteilwehr nun entgegenkommen.

Stadtverwaltung Memmingen hat Grünfläche im Süden von Eisenburg im Blick

Der Neubau der Wache könnte auf einer Fläche im Süden von Eisenburg realisiert werden. Dort befinden sich derzeit ein Bolz- und ein Spielplatz. Bild: Uwe Hirt

Für den Neubau ist die Ausweisung einer neuen Fläche notwendig. Im Ort selbst steht kein geeigneter Grund zur Verfügung. Daher hat die Stadtverwaltung eine Fläche im Süden von Eisenburg im Blick, die im Flächennutzungsplan noch als landwirtschaftliche beziehungsweise öffentliche Grünfläche ausgewiesen ist, wie der Leiter des Stadtplanungsamts Uwe Weißfloch den Mitgliedern des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses in ihrer jüngsten Sitzung erläuterte. Da sich derzeit auf dem Areal noch ein Bolz- und ein Spielplatz befinden, muss für diese ebenfalls ein neuer Standort gefunden werden. Laut Weißfloch soll der Bolzplatz auf einer landwirtschaftlichen Fläche nordöstlich des neuen Areals für die Feuerwehrwache angesiedelt werden.

Um die Planungen umsetzen zu können, ist allerdings eine Änderung des Flächennutzungsplans notwendig. Die Ausschussmitglieder befürworteten einstimmig einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss. Das letzte Wort hat allerdings das Plenum des Stadtrats. Zudem muss die Regierung von Schwaben diese Änderung noch genehmigen. Weißfloch geht davon aus, dass dies rund eineinviertel Jahre dauern könnte. Da der Bebauungsplan im Bereich der geplanten neuen Feuerwache noch eine öffentliche Grünfläche ausweist, muss auch dieser geändert werden. Auch dies empfahl der Ausschuss dem Stadtrat.

Lösung für Spielplatz in Eisenburg bahnt sich an

Für den Spielplatz bahnt sich nach längerer Suche ebenfalls eine Lösung auf einem zentral gelegenen Flurstück am Glaserwinkel an. In diesem Bereich befinden sich auch eine Kita und eine Streuobstwiese. Die Fläche war ursprünglich laut Weißfloch für ein „Gebäude mit öffentlicher Bedeutung“ wie etwa ein Dorfgemeinschaftshaus gedacht. Ein solches Gebäude werde aber in Eisenburg langfristig an dieser Stelle nicht benötigt, zumal auch im Bereich der alten Feuerwache eine öffentliche Nachnutzung möglich wäre. Daher könne die Fläche auch zum Spielplatz umfunktioniert werden, erklärte der Leiter des Stadtplanungsamts. Auch hierfür muss der Bebauungsplan noch geändert werden.

Der städtische Feuerwehrreferent, Jürgen Kolb (Freie Wähler), begrüßte die Pläne. „Das sind sehr wichtige und notwendige Zeichen.“ Denn man sei in diesem Fall an „das Ende der Feuerwehrnahrungskette“ angelangt. Michael Rampp (ÖDP) erklärte, er sei „absolut begeistert“, wie viele aktive Feuerwehrleute es in Eisenburg gibt. Zudem verwies er auf die „starke Jugendarbeit“.

