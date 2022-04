Neubau von Kinderhaus trotz Lieferengpässen voll im Zeitplan

"Mau-Riese" im Osten von Memmingen soll Platz für 100 Kinder bieten. Das soll entstehen.

„Wir freuen uns sehr, dass der Neubau so gut voranschreitet und wir diese moderne und durchdachte Einrichtung im Herbst eröffnen können – unsere zweite in Memmingen. Derzeit sind wir trotz Lieferengpässen und Verzögerungen noch im Zeitplan“, so Michael Rettenmaier, Mitglied des Regionalvorstandes der Johanniter in Bayerisch Schwaben. In Memmingen-Ost wird das Kinderhaus „Mau-Riesen“ neu gebaut.

Die Stadt Memmingen schafft laut Mitteilung gemeinsam mit den Johannitern insgesamt 100 neue Kindergartenplätze in vier Gruppen. „Wir sind sehr dankbar, mit den Johannitern einen so erfahrenen und zuverlässigen Partner an der Seite zu haben. Die Anlage mit dem wunderschönen Spielplatz gegenüber fügt sich perfekt in das entstehende Quartier ein. Auch begrüßen wir das medienpädagogische, interkulturelle und linguistische Konzept der Einrichtung sehr“, sagt der Memminger Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU).

Johanniter betreiben 25 Einrichtungen für Kinder in Bayerisch-Schwaben

Die Einrichtung wird von den Johannitern unter der Leitung von Marion Maisa, Projektleitung der Johanniter in Bayerisch Schwaben, und dem Architekturbüro mse architekten GmbH unter der Leitung von Marc Schade und seinem Kollegen Konstantin Benke errichtet. „Insgesamt betreiben die Johanniter in Bayerisch Schwaben 25 Kindereinrichtungen und legen bei den Einrichtungen stets Wert auf Nachhaltigkeit, Funktionalität, große und helle Räumlichkeiten sowie eine optimale Anpassung an die Rahmenbedingungen des jeweiligen Standorts und der Größe der Einrichtung“, weiß Maisa aus Erfahrung und ergänzt: „Die Projektleitung und die Architektur müssen sich stets an den Wünschen und Abläufen in einer Kinderbetreuungseinrichtung orientieren, denn das Team ist es, das dem pädagogischen Auftrag in einer gut durchdachten Einrichtung jeden Tag nachkommt.“

Neubau in Memmingen kostet rund vier Millionen Euro

Das Projektvolumen beläuft sich auf rund 3,8 Millionen Euro, wovon die Johanniter als Eigentümer rund 1,9 Millionen Euro selbst tragen. Der Restbetrag wird durch Förderungen gedeckt.

„Die Johanniter betreiben derzeit die ,Schatzkiste’ und die Übergangseinrichtung im Pfarrheim ,Maria Himmelfahrt’. Es freut uns sehr, nun auch das Projekt im Osten von Memmingen mit den Johannitern zu realisieren. Wir können auch alle jungen Menschen nur ermutigen, sich über die Berufe im pädagogischen Bereich zu informieren und dann diesen beruflichen Weg einzuschlagen“, sagt Bernhard Hölzle, Amtsleiter Kindereinrichtungen der Stadt Memmingen.