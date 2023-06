Neue Ausstellung "Perfekt – Unperfekt" von Stefan Porkert

Zur Vernissage im Memminger Stadtmuseum kamen über 150 Besucher. Der Künstler erklärt, warum er seine Bilder oft überarbeitet und nie endgültig fertigstellt.

04.06.2023 | Stand: 05:45 Uhr

„Why do all good things come to an end?“ Warum hat alles Gute ein Ende?, fragte sich Nelly Furtado in ihrem Song „All good things“ im Jahr 2006. Und Sie fragen sich vermutlich: Was hat ein 2000er-Popsong mit einer Kunstausstellung zu tun? Es ist Folgendes: das frustrierende Gefühl, wenn etwas vorbei ist und der Wunsch, daran festhalten zu wollen.

Deshalb bringt Stefan Porkert seine Bilder nie zu Ende. „Was ich nicht verkaufe, kommt wieder ins Atelier und ich arbeite weiter daran“, sagt der 52-Jährige: „Das ist ein unendlicher Prozess.“ An manchen Bildern arbeitet er seit 20 Jahren, hat sie schon 50 mal übermalt oder überklebt, aber immer noch nicht vollendet.

"Perfekt – Unperfekt", der Titel passt perfekt.

Aber jetzt erst mal zum Anfang. Am vergangenen Freitag eröffnete Oberbürgermeister Jan Rothenbacher die neue Ausstellung im Memminger Stadtmuseum. Mehr als 150 Besucherinnen und Besucher kamen zur Vernissage. „Ich bin selbst überrascht, wie viel heute los ist“, sagt Künstler Stefan Porkert. Bis zum 22. Oktober werden seine modernen, unfertigen Collagen in den mit goldenem Stuck verzierten, alten Räumen des Hermansbaus hängen. „Perfekt – Unperfekt“ heißt die Ausstellung – der Titel passt perfekt.

Künster Stefan Porkert kommt selbst aus Memmingen.

Stefan Porkert ist in Memmingen geboren und aufgewachsen, arbeitete dann in Stuttgart, München und Zürich in der Werbeindustrie. Während er als Werbedesigner vor allem digital am Computer arbeitete, gestaltet er seine Collagen nun analog. „So ist das Ganze nicht reproduzierbar. Alle meine Bilder sind Unikate“, sagt er.

Stefan Porkert lebt nun mit seiner Familie wieder in Memmingen. Er bezeichnet sich als Perfektionisten: „Ich bin nie zufrieden mit dem, was ich mache“, sagt er, „aber genau das ist auch mein Motor.“

Für seine Kunstwerke benutzt er Spray- und Acrylfarbe, Fotos aus Modemagazinen, die er vergrößert, oder Plakate, die er auf der Straße sieht. Er malt, sprayt, druckt und klebt: „Ich bin mit Hip-Hop groß geworden. Da geht es darum, Teile aus verschiedenen Liedern miteinander zu kombinieren und das mache ich auch in meiner Kunst.“

Die Ausstellung im Stadtmuseum läuft noch bis zum 22. Oktober.

Während Stefan Porkert das erklärt, tönt aus dem Innenhof nach einem Hip-Hop-Song nun ein jazziges Lied. Anton Dirnberger und Christian Grässlin aus Kempten, die auf der Bühne stehen, kombinieren verschiedene Musikstile genauso gut, wie Stefan Porkert verschiedene Materialien und Gestaltungstechniken kombiniert.

So passt die Musik zur Kunst, passen die modernen Bilder ins barocke Gebäude und eine Zeile aus einem 2000er-Popsong zu einem Text über eine Kunstausstellung.

Die Ausstellung läuft noch bis 22. Oktober. Von Dienstag bis Sonntag hat das Stadtmuseum jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.