Neue Auststellung in der Mewo-Kunsthalle in Memmingen

Der Maler Amadeus Certa aus Düsseldorf legt sich in seiner Ausstellung „Dreams of Lore“ in der Mewo-Kunsthalle in Memmingen nicht auf eine Handschrift fest.

06.11.2023 | Stand: 12:59 Uhr

Der Maler Amadeus Certa aus Düsseldorf ist ein Phänomen. Vielfältig in der Wahl der Malmittel und frei in der Form, legt er sich in seiner Ausstellung „Dreams of Lore“ in der Mewo-Kunsthalle nicht auf eine Handschrift fest, sondern lässt seinem kraftvollen und experimentierfreudigen Gestaltungswillen freien Lauf. Seine zentralen Motive findet er in der Welt der asiatischen Comics. Die Ikonen und Figuren aus Mangas und animierten Filmen sind Anlass und Steigerung seines Ausdrucks.

