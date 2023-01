Noch mehr Biogas aus Hawangen: Weitere Anlage soll gebaut werden

In Hawangen wird eine weitere Biogas-Anlage geplant, die neben einer bereits bestehenden gebaut werden soll.

Im Norden von Hawangen soll eine weitere Biogasanlage entstehen. Ein Anwohner hatte während der öffentlichen Auslegung allerdings Bedenken geäußert – wegen Brandgefahr. Also musste der Biogasbetreiber Anton Bitzer die Anlage umplanen: Die Produktion, Lagerung und Abholung von Flüssiggas und flüssigem Kohlendioxid sowie der Gülle musste auf die Westseite verlegt werden. Die Zufahrt erfolgt im Süden, direkt an der bereits bestehenden Biogasanlage. Eine zusätzliche Feuerwehrzufahrt ist an der Nordseite geplant. Weil das gesamte Konstrukt zudem weiter auseinandergezogen werden sollte, musste Anton Bitzer im Norden ein weiteres Grundstück erwerben: 2,5 Hektar groß ist nun das gesamte Baugrundstück.

Damit Rechtssicherheit besteht, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die vor einem halben Jahr gefassten Beschlüsse nun einstimmig aufgehoben und das Verfahren von vorne gestartet: Die Billigungs- und Auslegungsbeschlüsse für das „Sondergebiet Energieerzeugung“ mit gleichzeitiger Änderung des Flächennutzungsplanes wurden nach ausgiebiger Diskussion einstimmig gefasst. Wie Planer Daniel Schmid dem Ratsgremium vor zahlreichen Zuhörern berichtete, hat sich an der Kubatur der gesamten Anlage nichts Wesentliches geändert. Die sechs Gär- und Lagerbehälter werden nun in einem sogenannten Havarie-Becken platziert, das im Notfall auslaufende Flüssigkeiten auffangen soll. Lesen Sie auch: Im Allgäu soll künftig aus Gülle Flüssiggas, Strom und Dünger werden

Biogas: Kohlendioxid entsteht Getränkeindustrie

In der Bio-LNG-Anlage wird aus dem bei der Gülle-Vergärung entstehenden Biogas flüssiges LNG, also Bio-Flüssiggas produziert. Daneben entsteht als Nebenprodukt Kohlendioxid, das ebenfalls flüssig gelagert und an die Getränkeindustrie verkauft wird.

Flüssiggas, so viel wie 12.500 Liter Diesel

Jede Woche werden per Lkw rund 4000 Kubikmeter Rindergülle und 200 Tonnen Festmist zur Anlage gefahren. Abgefahren werden wöchentlich nach der Verdampfung – bei Vollauslastung – 4000 Kubikmeter Gärsubstrat als Dünger, 25 Kubikmeter Flüssigdünger sowie täglich bis zu neun Tonnen Flüssiggas, was 12.500 Litern Dieselkraftstoff entspricht.

Die Gebäude dürfen maximal 13 Meter und die Gärhauben über den kreisrunden Behältern 15 Meter hoch werden. Nur die Kamine dürfen etwas höher aufragen. Die drei wichtigsten Gutachten bezüglich der Stickstoff-Emissionen, des Lärms und der Verkehrssituation sind laut Schmid bereits fertiggestellt. Das Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz wird nach der Öffentlichkeitsbeteiligung beginnen. Es soll sicherstellen, dass sich die Anlage nicht negativ beispielsweise auf Menschen, Tiere und Umwelt auswirkt.

Keine schwerwiegenden Einwände erwartet

Was die erneute öffentliche Auslegung angeht, sind laut Planer keine schwerwiegenden Einwände zu erwarten.

Die meisten für das Projekt benötigten Gutachten sollen bereits vorliegen: Sie zeigten, dass weder für die Anwohner noch für die Umwelt, etwa das eineinhalb Kilometer entfernte Hundsmoor, Beeinträchtigungen zu erwarten sind.

Laut Planer Schmid stellt die geplante Anlage eine sinnvolle Weiterentwicklung und Nutzung regenerativer Energien an dem Standort dar. Durch die Verknüpfung mit der bereits vorhandenen Biogasanlage werde diese „nachhaltig genutzt“.