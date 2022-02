Neue Corona-Reglen für Memmingen: Welche Beschränkungen gelten jetzt?

Welche Corona-Regeln gelten in Memmingen nach den Lockerungen? Hier die Übersicht für Gastronomie, Sport und Kultur, Friseur, Schule und mehr.

Von Allgäuer Zeitung

16.02.2022 | Stand: 14:17 Uhr

Corona-Regeln in Memmingen: Der Inzidenzwert in Memmingen ist weiter hoch. (Die 7-Tage-Inzidenz für Memmingen finden Sie tagesaktuell hier.) Trotzdem werden in Bayern die Corona-Regeln gelockert. Was gilt jetzt in Memmingen? Die Übersicht.