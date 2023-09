Neue Doppelspitze am Schulzentrum in Ottobeuren

In Ottobeuren haben das Rupert-Ness-Gymnasium und die Realschule eine neue Führung. Christine Rodehack und Gerd Frank treten in die Fußstapfen von Otto Schmid.

Von einer Doppelspitze werden das Rupert-Ness-Gymnasium und die Realschule Ottobeuren nun geführt: Christine Rodehack leitet das Gymnasium und Gerd Frank die Realschule.

Von den großen Fußstapfen, die Vorgänger Dr. Otto Schmid in den 26 Jahren seiner Amtszeit hinterlassen habe, sprachen Rodehack und Frank bei der Amtseinführung: „Aber wenn jeder von uns einen Fuß übernimmt, ergeben unsere Fußabdrücke wieder eine Spur.“ Ohne fortwährende Abstimmung untereinander werde die Leitung beider Schulen unter einem Dach mit gut 90 aktiven Lehrkräften in Voll- und Teilzeit nicht gut möglich sein.

Neue Schulleiterin des Ottobeurer Gymnasiums hat in München studiert

Die gebürtige Münchnerin Rodehack studierte Englisch und Französisch für Lehramt in München mit Staatsexamen 1988 und Referendariat in Kempten. Seit 1991 ist sie in Ottobeuren und seit 2018 Stellvertretung der Schulleitung.

Gerd Frank begann nach einem Abschluss zum Energieelektroniker sein Lehramtsstudium in Ulm und Weingarten mit anschließendem Referendariat in Göppingen. Seit 2002 ist er in Ottobeuren und seit 2010 in der Schulleitung.

Zwei, die fachlich und menschlich geeignet seien und die Schule kennen, treten nun diese Doppelnachfolge von Otto Schmid an, zeigte sich Landrat Alex Eder als Vorsitzender des Zweckverbands Gymnasium und Realschule Ottobeuren zufrieden.

Ottobeurens Bürgermeister: "Zwei altbewährte und erfahrene Personen"

Bürgermeister German Fries sprach von einer jetzt sichtbaren Trennung von Gymnasium und Realschule. Gleichzeitig sehe er die Herausforderung an das Leitungsgremium, auf breiter Basis gemeinsam weiterzumachen. Mit zwei alt bewährten und erfahrenen Personen – aber in neuer Leitungsfunktion – bringe das neue Schuljahr auch spannend Neues, sagte Abt Johannes Schaber. Er vertritt die Abtei Ottobeuren im Zweckverband.

In ihrer als Doppelspitze auch gemeinsam gehaltenen Rede über ihre Ziele wurden die neuen Schulleiter nachdenklich. „Wie eine Welle ist die Digitalisierung über uns hereingebrochen“, sagte Frank. Und die Veränderungen seien nur von wenigen abschätzbar. Der Umgang mit digitalen Medien und Geräten, der Umgang mit daraus resultierenden Problemen sei „eine Möglichkeit, die Charaktere unserer Kinder für die Zukunft zu formen“. Sie sollten bestmöglich in allen schulischen Belangen unterstützt und gleichzeitig in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit gefördert werden.

Das will der neue Leiter der Realschule in Ottobeuren erreichen

Franks Ziel für die Realschule Ottobeuren sei, „den alten Standard zu halten und für den Standard 5.0 vorzubereiten“. Das bedeute nicht nur Schulung für die digitale Welt: „Vielmehr müssen wir kreativ weiterdenken, um nicht den Anschluss zu verpassen.“

Kinder und Jugendliche fit machen für eine immer intensiver digitalisierte Welt, das wolle auch das Gymnasium. Laut Christine Rodehack gehe es vor allem darum, die neue Oberstufe des neunjährigen Gymnasiums solide aufzubauen. Zum Beispiel soll die neue „Wissenschaftswoche“ in der elften Klasse für späteres wissenschaftliches Arbeiten vorbereiten. Und bei den Jüngeren müsse ein guter Grundstein für die schulische Laufbahn gelegt werden.

Was den beiden Rektoren wichtig ist

Beiden ist wichtig: Lehrkräfte müssen für guten Unterricht Zeit haben, um Wissen zu vermitteln und Lernbegleiter zu sein. Mit bürokratischen Aufgaben dürfe ihnen diese Zeit nicht genommen werden. Die Stellvertreter Christian Wycisk fürs Gymnasium sowie Jenny Boxler und Tina Steinbrückner für die Realschule ergänzen das Leitungsteam. Nicht ganz klanglos wollten Barbara Lutz und Martin Bäuml die neue Ära beginnen – und überraschten bei der Feier als Gitarren-Geigen-Duo.