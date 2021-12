Neue Parkplatzregeln stoßen Bürgern in Ottobeuren sauer auf

Vor Feneberg-Filiale dürfen Autos nur noch eine gewisse Zeit abgestellt werden. Wer länger parkt, bekommt einen Strafzettel. Firma lockert die Regeln jetzt etwas.

13.12.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Auf dem Parkplatz der Feneberg-Filiale in Ottobeuren gelten neue Regeln. So dürfen Autos dort nur noch eine bestimmte Zeit lang geparkt werden. Die Einhaltung wird mit Kameras überwacht. Wer sein Auto länger als erlaubt stehen lässt, muss mit einem Bußgeld von mindestens 20 Euro rechnen – und zwar auch an Sonn- und Feiertagen. Die neue Parkplatzordnung stößt manchen Bürgern sauer auf. Laut Bürgermeister German Fries haben mehrere Personen ihren Unmut bei der Gemeindeverwaltung kundgetan. Auch bei Feneberg selbst haben sich Kunden in dieser Angelegenheit gemeldet.