Neue Pflegedirektorin: "Kampf für Lobby psychisch kranker Menschen geht weiter"

Ines Otte setzt sich am BKH Memmingen seit vielen Jahren für Patienten mit psychischen Erkrankungen ein. Was sie bei ihrer Berufsausbildung in der DDR erlebte.

24.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Was sie bei ihrer Krankenschwester-Ausbildung in der DDR erlebt hat, schockierte die damals 16-Jährige Ines Otte. In Blankenburg bei Berlin war ein Zwangsarbeiterlager der NS-Zeit zur Psychiatrie für Menschen umfunktioniert worden, die als chronisch krank und austherapiert galten. Räumlich hatte sich wenig verändert – es gab Baracken und Patientensäle, in denen Bett an Bett stand. Das war aber nicht das Schlimmste: „Die Menschen wurden verwahrt, nicht behandelt. Sie hatten keine Chance, wieder eine Perspektive zu entwickeln.“ Für Menschen mit psychischer Erkrankung etwas bewirken zu wollen, treibt sie seit damals an. Nun tut sie das als Pflegedirektorin am Bezirkskrankenhaus (BKH) in Memmingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.