Neue Serie „Auf einen Kaffee“ beginnt mit einem erfolgreichen Kletterer

Michael Ullrich aus Memmingen ist der amtierende Bayerische Meister im Lead-Klettern. Wie er zu diesem Sport kam und wo er sich seine Ziele setzt.

19.08.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Michael Ullrich lässt sich gerne hängen. Meistens in der Halle, aber auch in der freien Natur, wo er die Schwerkraft mit seinem ganzen Körper auslotet. „Schon von klein auf war das Klettern immer mein Ding. Früher bin ich oft mit meinem Opa in den Bergen unterwegs gewesen – zum Wandern oder am Klettersteig. Seine Begeisterung für die Bergwelt ist wahrscheinlich auf meine Mutter und mich übergesprungen. Mein Vater und meine drei Schwestern sind in anderen Sportarten zu Hause“, sagt Ullrich, der als amtierender Bayerischer Meister im Lead-Klettern zum Sportler des Jahres 2022 der Stadt Memmingen gewählt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.