Neue Serie unserer Redaktion: Wie steht es um die "Fahrradstadt Memmingen"?

Zusammen mit Experten gehen wir der Frage nach, wie es um die „Fahrradstadt Memmingen“ steht. Was ist schon gut? Was kann noch besser werden?

23.06.2021 | Stand: 07:19 Uhr

In den vergangenen Jahren bekam Memmingen als „Fahrradstadt“ stets recht gute Bewertungen. Was wirklich gut ist und was noch alles verbessert werden kann, beleuchten wir in unserer neuen Rad-Serie.