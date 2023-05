Neue Stadtführung über Bauernartikel in Memmingen geplant.

Im Sommer soll die Führung starten. Die Teilnehmer reisen ins Jahr 1525, als die Bauernartikel entstanden. Stadtführerin Sabine Rogg erklärt, was sie vorhat.

Wir schreiben das Jahr 1525. Zwei Bauern und eine Magd treffen sich im Wald zwischen Memmingen und Dickenreishausen. Sie wollen sich nicht mehr von ihren Herren unterdrücken lassen, sondern ein freieres und besseres Leben haben. Aber wie stellt man das an? Verhandeln, protestieren oder gleich alles abbrennen? Die Drei diskutieren hin und her, was die beste Strategie wäre.

So in etwa könnte es abgelaufen sein, 1525, bevor etwas später die Bauernartikel aufgeschrieben wurden, beschreibt Sabine Rogg. Sie will die Zeit von damals wieder aufleben lassen – in einer neuen Stadtführung.

Nachtwächterin oder Magd - Sabine Rogg schlüpft in verschiedene Rollen, um Geschichte erlebbar zu machen.

Die 63-Jährige hat bereits die beliebte Gruselstadtführung in Memmingen entworfen, bei der sie als Nachtwächterin verkleidet die dunklen, schaurigen Ecken Memmingens zeigt.

Nun plant sie eine neue Führung durch den Stadtwald zwischen Memmingen und Dickenreishausen. Dabei will sie zeigen, wie die Bauern vor 500 Jahren den Aufstand gegen die Obrigkeit planten. „Ich habe schon alles im Kopf, aber jetzt muss ich ein Konzept erarbeiten und alles sortieren und aufschreiben“, sagt Sabine Rogg. Im Sommer will sie die Führung ausgearbeitet haben.

Sabine Rogg erzählt die Geschichte Memmingens in ihren Stadtführungen spannend und authentisch.

Dann wird sie in das Kostüm der Magd von Sebastian Lotzer schlüpfen, der maßgeblich an den Zwölf Bauernartikeln mitgearbeitet hat. „Die Magd ist eine fiktive Person, aber davon abgesehen beruht alles auf realen historischen Ereignissen“, sagt Sabine Rogg.

Trotzdem soll die Führung auf keinen Fall ein trockener, langweiliger Vortrag mit vielen Jahreszahlen und Namen sein, sondern so, als wäre man mittendrin im Geschehen. „Ich arbeite immer das Dramatische heraus“, sagt die Stadtführerin, „das interessiert die Leute ja auch am meisten.“ So will sie auch Kinder für die Geschichte Memmingens begeistern. Sie sagt: „Mir war es wichtig, ein Angebot für Familien zu machen.“

Zur Vorbereitung ließt die Stadtführerin viele Dokumente aus der Zeit um 1500.

Die Führung soll lebendig sein und nicht nur den Kopf ansprechen, sondern die Zuhörer auch auf emotionaler Ebene erreichen. Um die Führung authentisch zu gestalten, muss Sabine Rogg selbst jedoch genau Bescheid wissen, was vor 500 Jahren abgelaufen ist.

Deshalb liest sie jede Menge Dokumente aus der vergangenen Zeit. Chroniken, Ratsprotokolle, Publikationen und Bücher. „Ich habe inzwischen ein sehr gutes Archiv aufgebaut. Die Ereignisse damals sind hochdramatisch und spannend. Was 1525 in Memmingen passiert ist, hatte weitreichende Auswirkungen.“ Darum wollte sie gerade diese Zeit aufarbeiten und einem breiteren Publikum zugänglich machen.

In den nächsten Monaten wird Sabine Rogg viel recherchieren, Dialoge schreiben und Kostüme und Equipment sammeln. Im Sommer soll dann ihre neue Stadtführung starten.