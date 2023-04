Immer mehr E-Autos auf den Straßen: Wie sich die Feuerwehr Memmingen anpassen muss

15 Millionen E-Autos sollen bis 2030 auf Deutschlands Straßen rollen. Wie sich die Einsatzkräfte in Memmingen auf neue technische Herausforderungen vorbereiten.

05.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

15 Millionen E-Autos sollen auf Deutschlands Straßen bis zum Jahr 2030 fahren. Könnte es dann vermehrt zu Unfällen mit diesen Fahrzeugen kommen? Wie bereitet sich die Feuerwehr darauf vor? Wo liegen Unterschiede zum Einsatz mit herkömmlichen Fahrzeugen? Darüber haben wir mit dem Memminger Stadtbrandrat Raphael Niggl gesprochen. Der bringt noch eine weitere Herausforderung ins Spiel, die längst keine Seltenheit mehr in Haushalten ist: Akkus.

Stadtbrandrat Memmingen: "Die Feuerwehr passt sich immer an"

„Bis dato haben wir noch nicht so viele Berührungspunkte mit Einsätzen bei E-Fahrzeugen gehabt“, sagt Niggl. Der Stand der ehrenamtlichen Einsatzkräfte: „Die Feuerwehr passt sich immer an. Sie muss sich immer mit neuen Techniken und Gegebenheiten auseinandersetzen. Das ist bei Gebäudestrukturen genauso der Fall wie bei E-Fahrzeugen“, zeigt der Stadtbrandrat auf.

Strategie: Gefahrenpotenziale anschauen

Die Mitglieder der Feuerwehr würden sich Gefahrenpotenziale anschauen. Ein Beispiel: Bei einer Unfallstelle angekommen, gilt es, ein unkontrolliertes Wegrollen eines Fahrzeuges zu verhindern. Das gilt für Verbrennungsmotoren genauso wie für Elektromotoren. „Beim E-Fahrzeug müssen wir eben wissen, wo wir die Stromzufuhr unterbrechen können. Solche Dinge werden geschult“, erklärt Raphael Niggl.

Derzeit keine Übung mit E-Fahrzeugen

Eine Simulation in Form einer Übung sei „natürlich schwierig“. „Aber es ist durchaus so, dass wir uns zum Beispiel ein E-Fahrzeug auf den Hof stellen und es und sozusagen am lebendigen Objekt anschauen. Beüben können wir es nicht.“

Memminger wollen auf den Ernstfall vorbereitet sein

Dennoch versuche die Feuerwehr, für den Einsatzfall optimal vorbereitet zu sein. „Es ist auch immer die Fragen nach der Situation. Zum Beispiel: Was brennt? Ist es ein Autositz, weil dort eine Zigarette liegen gelassen wurde?“ In einem solchen Fall sei der Einsatz gleich – ob Benzin- oder Dieselfahrzeug oder eben E-Auto. „Ein Hochvoltakku hingegen ist schwieriger zu löschen“, merkt Niggl an. Stromführende Teile müssten beachtet werden.

Ein weiteres Beispiel: die Rettung von Menschen. Wo sind beim E-Fahrzeug die Druckpatronen der Airbags? Das sei nur eine Frage von vielen. Hilfe bekommt die Feuerwehr über so genannte Sicherheitsdatenblätter. „Die Hersteller stellen diese bereit. Darin können wir die unterschiedlichsten Gegebenheiten sehen und wichtige Informationen gewinnen“, erzählt der Memminger Stadtbrandrat. Das gelte ebenso für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren wie für die mit Elektromotoren.

Zur Einordnung zieht Niggl eine Statistik aus Amerika heran. Dort würde ein Verbrennungsmotor zehn Mal häufiger als ein Elektromotor brennen. „Es sind einfach unterschiedliche Techniken. Den Umgang damit muss man wissen“, so Niggl.

"Die Akku-Technik hat großen Einzug in die Haushalte gehalten"

Der Stadtbrandrat schaut noch auf ein anderes Thema. „Die Akku-Technik hat großen Einzug in die Haushalte gehalten.“ Smartphone, E-Bike, Haushaltsgeräte: Die Brände durch akkubetriebene Geräte würden eine Zunahme erfahren. „Stürze, Schläge und Erschütterungen mögen Akkus nicht. Sie sind dann anfälliger und haben ein erhöhtes Brandrisiko“, zeigt Raphael Niggl auf.

Tipp: Akku nach Sturz im Auge behalten

„Nach einem Sturz sollte man den Akku immer im Auge behalten: Wird er warm, braucht er länger zum Laden oder bläht sich das Gehäuse auf? Das sollte man beobachten.“ Außerdem sollten Nutzer darauf achten, dass ein Ladegerät auf den Akku abgestimmt ist. „Die passende Ladetechnik ist wichtig.“ Akkus sollten geladen werden, wenn man Zuhause ist.