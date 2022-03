Neue Überwachungsstation am Klinikum in Memmingen

Die neue Station in Memmingen verfügt über zehn Betten. Dadurch kann die Intensivstation am Klinikum entlastet werden.

29.03.2022 | Stand: 10:54 Uhr

Zur Entlastung der Operativen Intensivstation wurde jetzt am Klinikum Memmingen eine sogenannte Überwachungsstation Plus geschaffen. Dort können, wie es der Name schon sagt, bis zu zehn Patienten rund um die Uhr überwacht werden.

Die neue Überwachungsstation im ersten Obergeschoss des Klinikums ist ein Bindeglied zwischen der Normalstation und der Intensivstation, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf der Station werden demnach frisch operierte Patienten untergebracht, die keine Intensivmedizin benötigen, aber dennoch zu schwach für die Normalstation sind.

Überwachung nach großen Operationen

„Wir können dort bis zu zehn Patienten rund um die Uhr mit modernster Technik überwachen“, erklärt der zuständige Pflegedienstleiter Sebastian Söllner. Der Unterschied zur Intensivstation: Auf der Überwachungsstation liegen keine Patienten, die künstlich beatmet werden müssen oder die ein Nierenersatzverfahren benötigen. „Hier findet eine reine Monitorüberwachung nach großen Operationen statt“, erklärt Söllner.

Die Station verfügt über fünf Zweibettzimmer. Jedes Bett ist mit einer modernen Monitorüberwachung ausgestattet.

Eine Pflegekraft für drei Patienten zuständig

Laut Pflegedienstleiter Söllner ist die neue Station ein „total attraktiver Arbeitsplatz. Denn der Betreuungsschlüssel liege bei drei zu eins und damit höher als in vielen anderen Bereichen“. Drei zu eins bedeutet, dass eine Pflegekraft für drei Patienten zuständig ist – sowohl am Tag, als auch in der Nacht. „Dadurch hat man für die Patienten meist mehr Zeit als in vielen anderen Bereichen.“ Deswegen konnten auch die für die neue Station benötigten Stellen innerhalb kürzester Zeit besetzt werden.

Damit die neuen Mitarbeiter genügend Zeit zur Einarbeitung und zum Kennenlernen haben, wurde der Betrieb erst einmal mit sechs anstatt der vorhandenen zehn Betten begonnen. „Jetzt stocken wir auf acht Betten auf und zeitnah werden wir dann alle zehn Betten betreiben“, erklärt Söllner.

Tagesklinik in Memmingen verkleinert

Die Überwachungsstation ist an der Stelle entstanden, wo sich früher Teile der Tagesklinik 1B sowie Arztzimmer befanden. Die Tagesklinik konnte – ohne negative Auswirkungen – räumlich etwas verkleinert werden. Die Ärzte sind in ihre zugehörigen Fachabteilungen umgezogen.

Vor Inbetriebnahme der neuen Überwachungsstation wurden die Räume komplett umgebaut und mit modernster technischer Ausstattung versehen.

Die Station wird von den Pflegekräften Jochen Zettler (Leitung) und Philippe Wahl (Stellvertreter) geführt. Zettler arbeitete zuletzt als Gesundheits- und Krankenpfleger auf der interdisziplinären Intensivstation in der Wertachklinik Schwabmünchen, wo er auch seine Fachweiterbildung für die Anästhesie- und Intensivpflege absolvierte.

„Der Patientenkontakt und das breite fachliche Spektrum sind, neben den neuen Aufgaben als Leitung der Überwachungseinheit, ein großer persönlicher und beruflicher Motivationsaspekt“, so betont es Jochen Zettler.

Zettlers Stellvertreter Philippe Wahl war zuvor unter anderem am Universitätsklinikum Mannheim tätig, wo er Erfahrungen auf der Operativen Intensivstation sammelte sowie der Operativen Intermediate-Care-Station (IMC), ebenfalls einem Bindeglied zwischen der Normal- und der Intensivstation.