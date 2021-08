In Memmingen entsteht hinter der Stadtgärtnerei eine neue Wohnanlage mit 78 Wohungen. Das Besondere: Es soll einen Gemeinschaftsbereich und "Kümmerer" geben.

09.08.2021 | Stand: 15:21 Uhr

In einer Wohnanlage leben, die über einen Gemeinschaftsbereich verfügt und von einem Quartiersmanager betreut wird, ist in Memmingen schon in naher Zukunft möglich. Der Aufsichtsratsvorsitzende Josef Dietrich machte während des Richtfestes deutlich, dass die Siebendächer Baugenossenschaft dieses für Memmingen noch einzigartige Wohnkonzept mit dem Projekt „Wohnen in der neuen Lisztstraße“ in die Realität umsetzen wird. Schwierigkeiten bereitete allerdings der Baugrund.