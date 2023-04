Neuer Chefarzt bringt Klinik in Ottobeuren voran

Mit Dr. Maximilian Massalme hat sich ein Chirurg gefunden, der dem Haus in Ottobeuren einen enormen Zulauf beschert. Woran das festgemacht wird.

11.04.2023 | Stand: 18:12 Uhr

Seit dem Weggang von Dr. Tilman Eßlinger musste die chirurgische Abteilung eine Zeit lang ohne Chefarzt auskommen. Das hat dem Krankenhaus nicht gutgetan. Die Zahl der Patienten, die sich in Ottobeuren behandeln haben lassen, sank spürbar. Vor eineinhalb Jahren ist Dr. Maximilian Massalme aus Norddeutschland nach Ottobeuren gewechselt. Er wirkte zuvor an Kliniken in Neustadt an der Ostsee, Lübeck und Bremen. Ins Allgäu hat ihn neben der schönen Landschaft die berufliche Perspektive gelockt. Denn in Ottobeuren, da ist der 41-Jährige zutiefst überzeugt, lässt sich Großes aufbauen.

