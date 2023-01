Neuer Edeka-Markt in Memmingen: Baustelle liegt im Zeitplan

Die Eröffnung des Supermarktes im Gewerbegebiet Süd von Memmingen ist für das zweite Quartal 2023 geplant. So groß soll er werden.

18.01.2023 | Stand: 06:05 Uhr

Im Zeitplan befindet sich der Bau eines neuen Edeka-Markts im Gewerbegebiet Süd in Memmingen. Das teilt die Pressestelle der Regionalgesellschaft Südbayern der Einzelhandelskette auf Nachfrage mit.

Hier kommt der neue Edeka in Memmingen

Der neue Supermarkt in der Woringer Straße in Memmingen soll nach seiner Fertigstellung auf einer Verkaufsfläche von rund 1500 Quadratmetern ein vielfältiges Vollsortiment bieten. Die Eröffnung der Edeka-Filiale, die schräg gegenüber von Aldi, Lidl und dm gebaut wird, ist für das zweite Quartal 2023 geplant, also zwischen April und Juni. (Lesen Sie auch: Rewe folgt auf V-Markt in Memmingen - und eine beliebte Fast-Food-Kette zieht ein)

Genaueres zu dem Projekt möchte das Unternehmen zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen. Entstanden ist der Edeka-Markt auf einer Fläche, auf der drei andere, ältere Gebäude abgerissen wurden.