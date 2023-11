Unfallschwerpunkt in Ottobeuren ist beseitigt

Zahlreiche Unfälle hatten sich an der Huber-Kreuzung in Ottobeuren ereignet. Der neue Kreisverkehr soll nun für mehr Sicherheit sorgen.

08.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Immer wieder hatte es in der Vergangenheit im Bereich der sogenannten Huber-Kreuzung im Nordosten von Ottobeuren gekracht. Ab sofort soll dieser Unfallschwerpunkt der Vergangenheit angehören. Denn die Kreuzung wurde durch einen Kreisverkehr ersetzt. Die Bauarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Seit Kurzem kann der Verkehr wieder ungehindert rollen. Weitere Einschränkungen soll es nicht mehr geben, betont Sarah Greif vom Staatlichen Bauamt in Kempten auf Anfrage unserer Redaktion. Damit ist nun auch ein lang gehegter Wunsch der Marktgemeinde Ottobeuren in Erfüllung gegangen, die sich schon seit einigen Jahren für eine Entschärfung an dieser Stelle eingesetzt hatte. Denn neben Blechschäden hatten sich dort auch schon schwerere Unfälle ereignet. Allein zwischen 2018 und 2020 kam es laut Staatlichem Bauamt zu insgesamt zwölf Kollisionen.

Auch Enteignung von Grundstücksbesitzern für Kreisverkehr in Ottobeuren stand kurzzeitig im Raum

Dabei sah es noch vor einigen Monaten nicht danach aus, dass dieses Verkehrsprojekt mittelfristig umgesetzt werden kann. Zwar waren sich Gemeinde und Staatliches Bauamt einig, dass ein Kreisverkehr für mehr Sicherheit sorgen würde. Doch die dafür notwendigen Grundstücksverhandlungen im Bereich der Huber-Kreuzung, die ihren Namen einem nahegelegenen Autohaus zu verdanken hat, erwiesen sich als äußerst schwierig. Trotz intensiver Gespräche konnte kein Konsens mit den Besitzern der Flächen gefunden werden. Kurzzeitig stand sogar eine mögliche Enteignung im Raum, wobei das Staatliche Bauamt immer wieder betont hatte, dass dies definitiv nicht das Ziel sei. Doch vor einigen Monaten fand sich eine andere Lösung, die die Grundstücksflächen nicht mehr erforderlich machte. Man habe noch einmal komplett umgeplant, wie Sarah Greif im Mai dieses Jahres erklärte hatte. Schließlich ging alles relativ schnell. Bereits im Juli rückten die Bagger an.

Untergrund sorgte für Probleme

Ursprünglich ging das Staatliche Bauamt von einer dreimonatigen Bauzeit für den vierarmigen Kreisverkehr aus. Allerdings sei es zu einer kleineren Verzögerung gekommen. "Wir hatten etwas Probleme mit der Verdichtung, da der Untergrund nicht so tragfähig gewesen ist, wie wir uns das erhofft haben", erklärt Greif gegenüber unserer Redaktion. Nun ist der Kreisel mit seinen rund 35 Metern Durchmesser fertig. Was fehlt, ist lediglich noch die Begrünung der Mittelinsel. "Da werden wir klassisches Saatgut austragen. Das wird eine reine Grünfläche, damit es zu keinen Sichtbehinderungen für die Verkehrsteilnehmer kommt." Darüber hinaus sei im Zuge der Baumaßnahme die marode Staatsstraße 2011 nördlich des Kreisverkehrs gleich mit instandgesetzt worden.

Ottobeurens Bürgermeister German Fries, der mehrmals täglich in diesem Bereich unterwegs ist, ist mit dem Ergebnis zufrieden. "Der Kreisverkehr vermittelt ein deutlich höheres Gefühl der Sicherheit." Auch wenn der Radius des Kreisels aufgrund der "Grundstücks-Gegebenheiten" etwas geringer ausgefallen sei als ursprünglich geplant. Dies schränke dessen Funktionalität jedoch nicht ein. Zudem sorge die Mittelinsel dafür, dass die in den Herbst- und Wintermonaten oftmals tiefstehende Sonne die Sicht der Autofahrer nicht mehr dermaßen beeinträchtigt wie zuvor. Sein besonderer Dank gilt dem Staatlichen Bauamt, das hartnäckig an dem Projekt drangeblieben sei.

Kosten für gesamtes Bauprojekt in Ottobeuren teuerer als ursprünglich angedacht

Die Kosten für das Gesamtprojekt beziffert Greif auf rund 1,7 Millionen Euro. Im Mai war die Behöde noch von 1,2 Millionen Euro ausgegangen. Ein Grund für die höhere Summe sei unter anderem, dass zusätzlich Leerrohre sowie Wasser- und Schmutzwasserleitungen für die Marktgemeinde gleich mitverlegt worden seien. Dies werde mit der Gemeindeverwaltung zu einem späteren Zeitpunkt abgerechnet. Bürgermeister Fries geht von Kosten in Höhe von 135.000 Euro für die Gemeinde aus.

Ein weiterer Wunsch aus Ottobeuren wird dagegen wohl in absehbarer Zeit nicht verwirklicht. Es geht um einen möglichen Kreisel auf der Staatsstraße 2013 im Bereich einer Tankstelle, an der es in Richtung Ortsmitte geht. "Da sehen wir aktuell keinen Bedarf", erklärt Sarah Greif. Dies würden die Unfallzahlen bislang nicht hergeben. Wobei Bürgermeister Fries durchaus ein "hohes Unfallgeschehen" beobachtet hat. Zudem komme es gerade am Morgen und am Abend durch die vielen Pendler von und nach Memmingen oftmals zu einem Rückstau in diesem Bereich.

Bei Radweg Richtung Sontheimer Bahnhof einen Schritt weiter

Einen Schritt weiter sei man bei einem möglichen Radweg entlang der Staatsstraße in Richtung Attenhausen und Sontheimer Bahnhof. Zwei Voruntersuchungen, die unter anderem die Auswirkungen auf die Tierwelt und die sogenannte Raumempfindlichkeit analysiert hätten, seien positiv verlaufen. Fries hofft nun in diesem Punkt ebenfalls auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Bauamt.