Neuer Radweg eröffnet zwischen Erkheim und Sontheim

Erkheim und Sontheim schaffen eine 2,3 Kilometer lange Verbindung. Diese wurde jetzt offiziell eröffnet.

20.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Für Radfahrer ist es nun einfach, von der Erkheimer Autobahnunterführung zum Bahnhof von Sontheim zu gelangen. Die Gemeinden machten aus zwei Halben eine runde Sache. Nur allein, dass beide Bauabschnitte unterschiedliche Ausgangslagen hatten, merken die Radfahrer beim Wechseln der Straßenseite in Schlegelsberg. Dort nämlich endet der Sontheimer Ausbau der Staatsstraße und mit ihm der Radweg.

Neue Verbindung für Radler und Fußgänger zwischen Erkheim und Sontheim.

In Erkheim und Schlegelsberg lief seit 2009 ein Flurbereinigungsverfahren wegen der Autobahn und so regte Dritter Bürgermeister Hans Karrer auch den Radweg an. Eigens für solche Strecken wurden laut ALE-Leiter Christian Kreye (Amt für ländliche Entwicklung) 14 Hektar für Straßen und Wege herausgekauft.

Joachim Stiba vom Bund Naturschutz ist einer der vielen „Zaungäste“ und sah den Radweg als längst überfällig an.

Einig waren sich zudem Bürgermeister Christian Seeberger mit dem Gemeindechef aus Sontheim, Alfred Gänsdorfer, wie die Fußgänger und Radler nun künftig sicherer die Orte besuchen können. Keiner der beiden wollte seine Vorzüge als Bahnstation oder die Autobahnnähe favorisieren. Sie machten es ähnlich wie die Musikkapellen aus beiden Orten und spielten gemeinsam zusammen. So wurde dieser Radweg für die Dörfer ein richtiges Gemeinschaftsband.

Zwei Pfarrer und die Musikkapelle weihen den neuen Radweg feierlich ein.

Zum Start traten die Bürgermeister jetzt kräftig in die Pedale, um die 2,335 Kilometer lange Strecke abzufahren. Den Segen erhielten sie vorab vom evangelischen Pfarrer Michael Granzin und seinem Katholischen Kollegen Florian Sonnenmoser. Die Musiker hingegen stellten sich wie bei einer Hochzeit ins Spalier und spornten die Bürgermeister für weitere gute Taten an.

Der neue Radweg zwischen Erkheim und Sontheim kostete 1,5 Millionen Euro.

Gekostet hat diese Aktion laut Seeberger 1,5 Millionen Euro. Wobei 80 Prozent der förderfähigen Kosten vom Deutschen Staat und der Rest zur Hälfte vom Landkreis und den Kommunen getragen wurde. Rund ein Jahr wurde an den Wegen gebaut. Nun kann das Fahrrad weiter zu „Gesundheit, Lebensqualität und Mobilität“ beitragen, freute sich Seeberger an der 7200 Quadratmeter Radwegfläche.