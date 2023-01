Test: Wie läuft's beim neuen Stadtbusverkehr in Memmingen?

In Memmingen gibt es ein neues Stadtbuskonzept mit einem 30-Minuten-Takt und erweiterten Linien. Doch nicht jeder kommt damit zurecht. Ein Selbstversuch.

22.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Das fängt ja gut an“, schießt es mir durch den Kopf, als ein Kleinbus des Memminger Stadtverkehrs um exakt 10.26 Uhr an mir vorbeifährt – und zwar auf der anderen Straßenseite. Dort steht niemand an der Bushaltestelle vor den beiden Memminger Realschulen. Deshalb hat der Bus auch nicht gehalten. „Ich Depp“, lautet mein nächster Gedanke. Ich habe an der Haltestelle auf der falschen Straßenseite auf den Bus gewartet. Peinlicher Anfängerfehler. Denn die neue Linie 4 des Stadtbusverkehrs vom Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) nach Amendingen und von dort über die Innenstadt zurück zum ZOB ist eine sogenannte Ringlinie – der Bus fährt also im Kreis. Daher kann er an den 16 Haltestellen logischerweise immer nur auf der gleichen Straßenseite halten.

