Neuer Verein will Konzerte in Memmingen und dem Unterallgäu veranstalten

Der Verein „Musik Hier und Jetzt“ will ein Forum für Werke des 20. und 21. Jahrhunderts bieten. Welche Pläne der Vorsitzende Georg Piel und sein Team haben.

27.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Herr Piel, Sie haben einen neuen Verein gegründet, der sich der „Förderung der ernsten Musik der Gegenwart“ verschrieben hat. Was steckt dahinter?

Georg Piel: Während sich die klassische zeitgenössische Musik bei etablierten Festivals wie den „Tagen für Neue Musik“ in Donaueschingen, dem Festival „Eklat“ in Stuttgart oder bei der Konzertreihe „musica viva“ in München auch beim breiten Publikum zunehmender Beliebtheit erfreut, setzen die Veranstalter bei Konzerten im ländlichen Raum aus verschiedenen Gründen nach wie vor eher auf das traditionelle Repertoire.

Was wollen Sie dem jetzt entgegensetzen?

Piel: Vor diesem Hintergrund haben im Oktober sieben musikinteressierte Personen aus Memmingen und dem Unterallgäu den Verein „Musik Hier und Jetzt“ gegründet. Er hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Veranstaltung von Konzerten und anderen geeigneten Projekten in der Region der „ernsten Musik“ des 20. und 21. Jahrhunderts ein Forum zu bieten und diese einem breiteren Publikum zu erschließen.

Was soll das Publikum dabei „lernen“?

Piel: Maßgebend war dabei die Überzeugung, dass die Auseinandersetzung mit Kompositionen aus unserer Zeit einen neuen Blick auf die traditionellen Werke des 18. und 19. Jahrhunderts ermöglicht, die auch heute noch den Hauptbestandteil der etablierten Konzertprogramme ausmachen. Ein weiterer wichtiger Aspekt liegt in dem Anspruch, dass „ernste Musik der Gegenwart“ als autonome, nicht wirtschaftlichen Zwängen unterworfene, künstlerische Äußerung in einer pluralistischen Gesellschaft wahrgenommen wird. Sie soll sich dabei durchaus kontroversen, gegebenenfalls auch weiter reichenden Diskussionen stellen.

Nicht jeder weiß, um welche Musik es sich dabei handelt. Klären Sie uns bitte auf und nennen Sie uns ein paar Beispiele.

Piel: Am Anfang steht hier natürlich die „klassische Moderne“ um Arnold Schönberg. Daneben sind die Schönberg-Schüler Alban Berg und Anton von Webern zu nennen sowie Paul Hindemith, der für alle erdenklichen Orchesterinstrumente Solosonaten geschrieben hat – zum Beispiel für die Basstuba oder den Kontrabass. Realisierbare Werke in kleineren, zum Teil ungewöhnlichen Besetzungen gibt es auch von den führenden Komponisten des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts wie Luigi Nono, Helmut Lachenmann, Matthias Spahlinger oder Wolfgang Rihm. An sie wäre das Publikum allerdings nicht zuletzt durch eine kluge Programmzusammenstellung behutsam heranzuführen. Dazu kommen junge, aufstrebende Komponistinnen und Komponisten, die immer dankbar sind, wenn sie ihre Werke einem offenen, neugierigen Publikum präsentieren und darüber auch ins Gespräch und in den Austausch kommen können.

Welche Pläne hat der neue Verein in der nächsten Zeit?

Piel: Es sollen zunächst etablierte Künstlerinnen und Künstlern sowie Nachwuchsmusizierende aus der Region zu Konzerten eingeladen werden. Mittelfristig sind aber auch – abhängig von der Unterstützung durch Sponsoren und öffentliche Fördergelder – größere, innovative Projekte geplant. So gibt es zum Beispiel persönliche Kontakte zum Studio für Computermusik an der Karlsruher Musikhochschule und es steht auch im Raum, zur entsprechenden Einrichtung an der Musikhochschule in Trossingen Kontakt aufzunehmen. Dort wurde mit dem Anspruch, das Erbe der traditionellen europäischen Musik mit den modernen Möglichkeiten der digitalen Klangerzeugung zu verbinden, jüngst ein eigenes, neues Institut mit etlichen neuen Professorenstellen geschaffen.

Ein erstes Konzert gab es ja bereits vor kurzem.

Piel: Unter anderem aufgrund der erheblichen GEMA-Gebühren, die für den neu gegründeten Verein mit seinen bescheidenen finanziellen Mitteln noch nicht darstellbar sind, standen bei der ersten Veranstaltung von „Musik Hier und Jetzt“ mit der Münchner Pianistin Brigitte Helbig im Kunerthmuseum in Ottobeuren fast ausschließlich Werke des beginnenden 20. Jahrhunderts auf dem Programm, bei denen die Urheberrechte bereits erloschen sind, etwa Kompositionen von Schönberg und Debussy. Bei Helbig, die 2022 mit dem bayerischen Kunstförderpreis in der Sparte Musik ausgezeichnet wurde, macht die Beschäftigung mit der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts einen wichtigen Teil ihrer künstlerischen Arbeit aus.

Was steht als nächstes an?

Piel: In welchem Umfang größere innovative Vorhaben umgesetzt werden können, hängt von der Bewilligung öffentlicher Gelder durch die einschlägigen Institutionen vor Ort und von der Unterstützung durch private Förderer ab.

Von welchen Summen sprechen Sie da und was meinen Sie mit „innovativen Vorhaben“?

Piel: Ich bitte um Verständnis, dass ich momentan keine konkreten Summen nennen möchte und auch nicht nennen kann. Wir wollen als Verein auf jeden Fall keine finanziellen Wagnisse eingehen und gegebenenfalls mit regionalen Kräften bescheiden beginnen. Das heißt konkret, dass wir zunächst im klassischen Bereich tätige Musiker aus der näheren Umgebung dazu animieren wollen, sich mit Werken unserer Zeit zu beschäftigen und damit auch an die Öffentlichkeit zu treten. Was sich mit Sponsorenhilfe darüber hinaus ergibt, bleibt abzuwarten.

Zur Person: Georg Piel (63): Nach dem Abitur am Bernhard-Strigel-Gymnasium Studium an der Musikhochschule Karlsruhe und an der Universität Marburg (Schulmusik und Germanistik). 1. und 2. Staatsexamen für den Höheren Schuldienst in den Fächern Deutsch und Musik in Baden-Württemberg. Georg Piel wohnt in Holzgünz und ist beruflich an einer Schule in Leutkirch als Lehrer tätig.