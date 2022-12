Neueröffnung in der Memminger Innenstadt: Hier ist ein Modegeschäft eingezogen

Ein Leerstand weniger in Memmingen: In die Kalchstraße 7 ist ein Modegeschäft gezogen. Die Betreiberin freut sich über eine Geste der Gebäudebesitzerin.

25.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Lange hat der kleine Laden an der Kalchstraße 7 in Memmingen leer gestanden. Nun wird darin wieder verkauft. Stile heißt das Mode-Geschäft, das dort eingezogen ist. Die Inhaber: Santina Rizzo und Marcel Montemitro, Mutter und Sohn, die auch das Bekleidungsgeschäft Vivienne Marie an der Zangmeisterstraße betreiben.

