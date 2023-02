Wohnraum für junge Mitbürger schaffen

In Dietratried soll ein Baugebiet entstehen. Auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern könnten 13 Bauparzellen Platz finden. Es gibt auch Kritik am Vorhaben.

28.02.2023 | Stand: 12:12 Uhr

Im Wolfertschwender Ortsteil Dietratried wird es ein neues Baugebiet „Am Schützenheim“ geben. Den erforderlichen Satzungsbeschluss zur geplanten Erweiterung des Ortsteils im Bereich des südwestlichen Siedlungsbereichs hat der Gemeinderat während der jüngsten Sitzung gefasst.

Grundstück grenzt an den Bereich "Am Schützenheim"

Im Prinzip geht es bei den neuen Bauflächen um ein rund 12.000 Quadratmeter großes Grundstück, das an den Bereich „Am Schützenheim“ angrenzt. Das Wiesengrundstück liegt am Ortsrand beziehungsweise im Bereich zwischen Baumstraße und Wiesenstraße und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Insgesamt sollen 13 Bauparzellen Platz finden. Die Größe der einzelnen Baugrundstücke liegt meist im Bereich von rund 700 Quadratmeter.

Erschließung des Gebiets durch eine Ringstraße

Das neue Baugebiet wird durch eine Ringstraße erschlossen, die eine Anbindung an die Straße „Am Schützenheim“ hat. der Bauamtsleiter Rudolf Meinl erläuterte, dass das Landratsamt eine schalltechnische Begutachtung des Eisenbahnlärms und der Immissionen der nördlich anschließenden landwirtschaftlichen Nutzung (Fahrsilo) gefordert hat. Etwas problematisch sei beim Schallgutachten die Lärmentwicklung von der Bahnstrecke her kommend. Die Häuserreihe, die direkt zur Bahnstrecke hingewendet entstehen wird, muss demnach entsprechende Schallschutzmaßnahmen umsetzen.

Gutachten für Vorhaben der Gemeinde Wolfertschwenden brauchte Zeit

Bürgermeisterin Beate Ullrich fügte an, dass man dachte, mit dem Baugebiet schneller voran zukommen. Die Gutachten hätten allerdings einige Zeit in Anspruch genommen. Wenig Verständnis zeigte die Bürgermeisterin zu den Einwendungen der Regierung von Schwaben, die sich auf den entstehenden Flächenverbrauch bezogen haben. Ullrich betonte, dass mehr als Hälfte des Areals im Flächennutzungsplan ohnehin schon als Wohnfläche ausgewiesen war. „Ich könne nicht nachvollziehen, wenn man uns dieses Wohngebiet mit der Begründung Flächenfraß verwehren würde“. In Dietratried werde man auf absehbare Zeit kein anderes Baugebiet bekommen können.

Wohnraum für junge Mitbürger schaffen

Letztlich sei es so, dass man Wohnraum für junge Mitbürger schaffen muss, wenn man die Jugend im Dorf halten will. Generell sei man in Wolfertschwenden sehr zurückhaltend gewesen mit der Ausweisung von neuen Baugebieten auf der grünen Wiese. Man habe schon seit längerem das Augenmerk auf Nachverdichtung und der Nutzung von Leerständen gelegt.

Beate Ullrich bekräftigte, dass man mit Blick auf Wolfertschwenden und die Ortsteile durchaus von einer flächensparenden Wohnentwicklung reden könne. Der Gemeinderat hat letztlich alle Stellungnahmen aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange abgewogen und einen einstimmigen Satzungsbeschluss gefasst.