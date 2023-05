Feuerwehrhaus in Zell: Bei einer wichtigen Frage zum Neubau herrscht nun Klarheit

Seit zehn Jahren läuft in Zell die Diskussion um das Vorhaben im Ortsteil von Bad Grönenbach. Nun ist klar, wo der Bau entstehen soll. Wie es nun weitergeht.

15.05.2023 | Stand: 12:21 Uhr

Bereits im Jahr 2013 hatte die Feuerwehr von Zell ein neues Feuerwehrhaus beauftragt: Denn nach einer Überflutung musste der Unterrichtsraum im Jahr 2009 nach den damaligen Worten von Kommandant Jürgen Wegmann für dienstunfähig erklärt“ werden, konnte also nicht mehr genutzt werden. Bei der jährlichen Generalversammlung informierten seither stets Bürgermeister Bernhard Kerler und andere Vertreter der Gemeinde über den Stand der Dinge bei dem Vorhaben. Zehn Jahre nach der Beantragung scheint nun Bewegung in die Sache gekommen zu sein.

Neues Feuerwehrhaus in Zell: Workshop stößt im Dorf auf großes Interesse

Vor Kurzem fand nämlich im Dorfgemeinschaftshaus ein Workshop statt, an dem neben zahlreichen Mitgliedern der Feuerwehr, der Gemeindeführung und einigen Markträtinnen und Markträten und auch viele interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Zell teil-nahmen. Zudem wurden in dem Ortsteil 435 Unterschriften gesammelt: Kommandant Jürgen Wegmann berichtet hier von einer repräsentativen Mehrheit, die sich klar dafür ausgesprochen habe, dass das neue Feuerwehrhaus am alten Standort nahe der Kirche gebaut werden soll.

Bauprojekt im Ortsteil von Bad Grönenbach: Details sind noch offen

Die Planung für das Haus steht bereits. Es ist nur noch nicht ganz klar, wo genau es in dem Areal entstehen soll: Etliche Häuser – etwa das alte Feuerwehrhaus, das ehemalige Schulgebäude und das sogenannte Wassermann-Haus – sollen dafür abgerissen werden. Zweite Bürgermeisterin Ilse Dorn, die kurzfristig den erkrankten Bürgermeister Bernhard Kerler vertrat, wollte dennoch keine konkreten Zusagen machen: „Da unter anderem beim Amt für ländliche Entwicklung Krumbach für das derzeit auf rund 1,1 Millionen Euro geschätzte Projekt Zuschüsse beantragt werden sollen, kann derzeit allerdings noch niemand seriös sagen, wann der Bau beginnen und das Werk vollendet werden kann“, äußerte sich Dorn dazu.

Gemeinde Bad Grönenbach stellt Geld für weitere Planung bereit

Die Zweite Bürgermeisterin betonte jedoch auch: Nach vielen Besprechungen und der Umfrage „mit repräsentativen Unterschriften sollte man ein für alle Mal wirklich den Deckel drauf machen und möglichst bald weitermachen“. 40.000 Euro seien für die weiteren Planungen im Haushalt eingestellt.

Dorn hofft nach eigenen Worten, dass nun etwas entsteht, „mit dem man nicht nur leben kann, sondern dass es was Tolles ist“. Die Zweite Bürgermeisterin, noch bis zum Frühjahr 2026 im Amt, ist demnach voller „Hoffnung, dass wir da nun vorwärtskommen“. Zumindest sei jetzt klar, wo das Haus hinkommen soll. Nun müsse das Raumkonzept mit der Regierung von Schwaben abgestimmt werden. Eine eigenständige Wehr in Zell sei schließlich auch für das Dorfleben wichtig.