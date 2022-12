Nach Jahren ist die Entscheidung gefallen: Hier soll Westerheims Feuerwehrhaus gebaut werden

Nach einigem Hin und Her hat sich der Gemeinderat von Westerheim nun dafür ausgesprochen, dass das neue Feuerwehrhaus am Bauhof errichtet werden soll.

08.12.2022 | Stand: 18:26 Uhr

Seit vielen Jahren wartet die Freiwillige Feuerwehr Westerheim auf ein neues Feuerwehrhaus. Die Notwendigkeit ist in der Gemeinde zwar unumstritten, doch die Entscheidung wurde immer wieder verschoben, letztmals am 4. April. Obwohl sich der Gemeinderat bei einer Klausurtagung zuvor mehrheitlich für ein neues Feuerwehrgerätehaus am Bauhof ausgesprochen hatte, forderten damals einige Räte weitere Untersuchungen und eine Entscheidungs-Matrix, also eine Gegenüberstellung der Kosten, der Machbarkeit und der Vor- und Nachteile der zwei möglichen Standorte: am Bauhof und an der Schwelkstraße. Jetzt fiel die Entscheidung mit 10:0 Stimmen für den Standort am Bauhof.

Die Gemeinderäte, die damals weitere Untersuchungen gefordert hatten, waren bei der jüngsten Sitzung nicht anwesend. Gemeinderätin Regina Böckler stellte zudem per E-Mail den Antrag, die Entscheidung ein weiteres Mal zu vertagen. Laut Bürgermeisterin Christa Bail kann sie jedoch ohne ihre Anwesenheit keine Anträge zur Tagesordnung der Gemeinderatssitzung stellen.

Die Fakten für die beiden möglichen Standorte eines neuen Feuerwehrhauses hatte die Bürgermeisterin vom Ingenieurbüro Fassnacht ausarbeiten lassen: Die Erschließung mit Wasser und Kanal sowie der jeweils notwendige Ausbau der Straßen auf sechs Meter Breite wären demnach bei beiden Standorten ähnlich teuer – am Bauhof und an der Schwelkstraße. Während am Bauhof der Gemeinde keine weiteren Kosten für das Grundstück anfallen würden, müsste an der Schwelkstraße für das im Gemeindebesitz befindliche Grundstück im Fall einer Bebauung eine „Aufzahlung“ von etwa 60.000 Euro geleistet werden.

Der größte Unterschied ergäbe sich beim Bau selbst: Am Bauhof würde, wie von der Feuerwehr gefordert, ein „reiner Zweckbau“, also eingeschossig ohne Keller, etwa 1,2 Millionen Euro kosten, was der Dritte Bürgermeister Roland Demmeler für realistisch hält. Laut dem Landwirtschaftsmeister habe die Bodenplatte hier keine „tragende Funktion“, weil nur die Punktfundamente bis zum „gewachsenen Boden“ hinunter reichen müssen. Der Mehraufwand hierfür sei überschaubar. Wie Bürgermeisterin Christa Bail mitteilte, entziehe man bei einem Bau an dieser Stelle keinem Landwirt eine Nutzfläche und der durch den Bau fehlende Retentionsraum für 365 Kubikmeter Hochwasser könne an anderer Stelle kostengünstig bereitgestellt werden.

Wegen der Nähe zur Kirche müsste für ein Feuerwehrhaus an der Schwelkstraße jedoch ein „repräsentatives, zweistöckiges Gebäude“ mit Aufzug errichtet werden. Auch wenn hierzu noch kein genaues Raumprogramm erstellt worden ist, rechnet Bürgermeisterin Bail mit etwa 2,7 Millionen Euro. Zudem wären hier die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Die Mehrkosten hierfür bezifferte die Gemeindechefin auf rund 26.000 Euro. Zudem sei auch der Zeitfaktor zu berücksichtigen, weil das Verfahren den Bau um viele Monate verzögern würde. Bei beiden Standorten würde der Festzuschuss pro Stellplatz bei 50.000 Euro liegen.

Lesen Sie auch: Zugang zum Fluss, längerer Fußgängerweg, mehr Grün: Neue Mitte für Günz

„Optisch werden wir kein Highlight daraus machen“, gab Tobias Fritz mit Blick auf den Standort am Bauhof zu bedenken. Laut Christa Bail war es der Wunsch der Westerheimer Feuerwehr, eine „Funktionsbauweise“ zu verwirklichen, „trotzdem kann man das nett, anschaulich und gefällig gestalten“. Peter Kramer bezeichnete den Bau als „Sandwich-Bude“, die laut Christa Bail gut und gerne 50 Jahre lange ihren Dienst verrichten könne, wie auch das bisherige Feuerwehrgerätehaus nahe der Mehrzweckhalle.

Roland Demmeler sagte, dass die offenen Fragen nun alle geklärt sind: „Somit können wir dem Votum aus der Klausurtagung auch guten Gewissens zustimmen.“ Bürgermeisterin Bail mahnte: „Wir sollten die Funktionsbauweise unterstützen, sparen damit Geld, damit wir die Vereine mit einem tollen Gebäude in der Ortsmitte besser unterstützen können“. Peter Kramer betonte: „Da ja der Standort an der Schwelkstraße doppelt so teuer ist, bin ich ganz klar für den Bauhof-Standort“. Dem schlossen sich alle anwesenden Räte einstimmig an.