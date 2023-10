Warum der Stadtrat den Zuschuss für das neue Gebäude des FCM kritisiert

Die Stadt beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Kosten. Doch es gibt auch Bedenken - unter anderem dazu, ob das gerecht gegenüber anderen Vereinen ist.

19.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Mehrfach war vor diesem Beschluss der Wunsch zu hören, die geplante Sportförderrichtlinie der Stadt Memmingen läge bereits vor: Der Stadtrat hat entschieden, dass sich die Stadt an den Baukosten für das Multifunktionsgebäude des FC Memmingen mit 750.000 Euro beteiligt. Laut mehrheitlichem Beschluss erklärt sie sich auch bereit, gegenüber dem Verein eine Bürgschaft von 500.000 Euro für die Absicherung der Darlehen zu übernehmen, um günstigere Finanzierungskonditionen zu ermöglichen.

SPD-Stadtrat: Es geistern viele Meinungen durch Memmingen

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher erklärte, dass für die Ermittlung der Zuschusshöhe 175 von 1905 Quadratmetern zugrundegelegt wurden – also der Anteil von Flächen, die öffentlich nutzbar sind. „Das ist eine politische Entscheidung und wir haben es uns nicht leicht gemacht“, so der OB. Eine gute Lösung sahen darin Sportreferent Sebastian Baumann ( FDP) und Matthias Ressler ( SPD).

Sorge um die Gleichbehandlung der Sportvereine in der Stadt

Laut Ressler geistern derzeit viele Meinungen durch die Stadt. „Wir beteiligen uns an notwendigen Maßnahmen für das Stadion, nicht an einem luxuriösen VIP-Gebäude“, betonte er. Vom Stadion lenkte er den Blick zur nahen Eishalle. Es gelte dringend, sich die Situation dort anzuschauen und mit dem ECDC Pläne zu entwickeln. Gespräche mit dem Eishockeyverein gibt es laut dem OB – eine Schwierigkeit sei jedoch, dass verfügbare Flächen im Umfeld fehlen.

Auf die geplante Sportförderrichtlinie warten - oder nicht?

Wegen der Gleichbehandlung der Vereine hatten mehrere Stadtratsmitglieder Bedenken. Es brauche eine ausgewogene Entscheidung, sagte Horst Holas ( CSU). Für ihn war eine Zustimmung auch deshalb nicht möglich, weil noch Informationen fehlen würden. Er plädierte dafür, den Vorstand des FC für Nachfragen einzuladen. Erst das Regelwerk, dann die Förderung: So lautete die Devise von Michael Hartge (ÖDP), der einen Zuschuss prinzipiell zusichern, diesen aber erst später anhand der Sportförderrichtlinie festlegen wollte.

Bis zu deren Fertigstellung könne man nicht warten, widersprach Hans-Martin Steiger (SPD): „Der FC braucht die Sicherheit jetzt.“ Überdies liege der Zuschuss in einem vertretbaren Rahmen. Ebenso gab Gottfried Voigt (FW) „grünes Licht“ – auch, um eine jahrelange „Hängepartie“ abzuschließen. „Die Betonung liegt auf abschließen: Wir gehen davon aus, dass wir dann nie mehr davon hören.“

Rat der CSU spricht von "Verschwendung von Steuergeldern"

Die allgemein geäußerte Wertschätzung für den FC teilte auch Professor Dieter Buchberger (Grüne). Er zeigte sich aber enttäuscht darüber, „dass nicht mit offenen Karten gespielt wurde: Es wurde ja der Eindruck erweckt, das alles in trockenen Tüchern ist“. Nun sei man gefordert, sich an einem Bau zu beteiligen, der viel teurer geworden sei als geplant. „Es kommen jetzt sicher Begehrlichkeiten und wir wissen nicht, wie wir denen gerecht werden sollen.“ Eine „Verschwendung von Steuergeldern“ kritisierte Professor Josef Schwarz (CSU). Seiner Ansicht nach wären die Ausgaben für die öffentlich nutzbaren Flächen längst nicht so hoch ausgefallen, wenn die Stadt gebaut hätte.