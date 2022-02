"Ein guter Mix": Das kommt in das neue Geschäftshaus neben dem Buxheimer Edeka

Markantes Geschäftshaus am östlichen Ortseingang von Buxheim ist fast fertig. Mieter stehen fest. Warum keine Arztpraxen und keine Apotheke einziehen werden.

01.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wenn es die BigBox in Kempten nicht schon geben würde, könnte man dem markanten Gebäude am östlichen Buxheimer Ortseingang ohne Weiteres diesen Namen verpassen. Schließlich ist das neue Geschäftshaus an der Memminger Straße gleich neben dem Edeka-Markt entsprechend groß und einer Schachtel nicht unähnlich. Aber vielleicht finden die Buxheimer ja einen eigenen, unverwechselbaren Namen für ihr neues „Wahrzeichen“, das auf seinen rund 3000 Quadratmetern Nutzfläche demnächst mehrere Mieter beherbergen wird. Wenn es keine kurzfristigen Verzögerungen mehr gibt, soll das Gebäude am 1. März bezugsfertig sein, sagt Projektentwickler Gerd Ruepp auf Nachfrage unserer Redaktion.