Neues Geschäftshaus in Buxheim füllt sich mit Leben

Das mehrstöckige Gebäude an der Memminger Straße beherbergt jetzt neun Mieter. Die Palette reicht vom IT-Spezialisten bis zur Yoga-Schule.

24.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Buxheim In das neue Buxheimer Geschäftshaus ist Leben eingekehrt. Das markante Gebäude an der Memminger Straße ist komplett vermietet und bezogen. „Wir haben mit allen Mietern Verträge auf zehn Jahre abgeschlossen“, sagt Gerd Ruepp. Der Architekt und Geschäftsführer der Allgäuer Gewerbebau Entwicklungs GmbH in Durach hat das knapp 18 Meter hohe und fünf Etagen umfassende Haus im Auftrag eines privaten Investors gebaut. Die Kosten beziffert Ruepp auf etwa 7,5 Millionen Euro und die Nutzfläche auf rund 3000 Quadratmeter.

Auf den fünf Etagen sind folgende Mieter zu finden:

All for One Group SE: Das Unternehmen ist ein Consulting- und IT-Haus. Der Hauptsitz der börsennotierten Aktiengesellschaft befindet sich in Filderstadt. Die Geschäftsfelder des Unternehmens umfassen nach eigenen Angaben Management-, Prozess- und IT-Beratung sowie IT-Services. Das Unternehmen betreut mit etwa 2000 Mitarbeitern (Stand 2021) rund 2500 meist mittelständisch geprägte Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Pfeifer: Die Firmengruppe mit Stammsitz in Memmingen an der Dr. Karl Lenz Straße nutzt Büroflächen in dem neuen Gebäude in Buxheim. Pfeifer gehört mit seinen etwa 1700 Mitarbeitern in mehreren Bereichen der Seil- und Hebetechnik zu den Weltmarktführern.

Valur Sports Club: Das Studio für Fitness- und Gesundheitstraining setzt laut Inhaber Andreas Konrad auf eine familiäre Atmosphäre und stellt das Thema „Selbstwert“ in den Mittelpunkt. Das Wort „Valur“ kommt im Übrigen aus dem Maltesischen und kann mit „Wert“ übersetzt werden.

Swiss Life: Finanzkanzlei für Swiss Life Select in Buxheim unter der Leitung von Thomas Mlynek. Swiss Life Deutschland ist nach eigenen Angaben ein führender Anbieter von Finanz- und Vorsorgelösungen und gehört zur Swiss Life Gruppe mit Sitz in Zürich.

Stefan Meier – Psychotherapeutische Praxis für Kinder und Jugendliche: Grundlage der therapeutischen Arbeit ist nach Angaben der Praxis das Behandlungskonzept der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie.

Ergotherapie Dolderer: Der Begriff Ergotherapie stammt aus dem Griechischen und bedeutet laut der Homepage der Buxheimer Praxis in etwa: Genesung durch Handeln und Arbeiten.

Tanz- und Yoga-Welt: Das Team von Inhaberin Nadja Ehlert bietet eine Vielzahl von Kursangeboten.

Körper Therapie: Physiotherapeutin und Yoga-Lehrerin Michaela Sommerfeld verbindet Techniken der klassischen Physiotherapie mit ausgewählten Yogahaltungen.

Schmaus Rollladen- und Fensterbau: Die GmbH aus Bad Wurzach hat im Erdgeschoss einen Ausstellungsraum – aber ohne Verkauf.

