Umstrittenes Hochregallager von Dachser in Memmingen eröffnet

Im neuen Hochregallager der Firma Dachser in Memmingen läuft (fast) alles vollautomatisch. Wie die umstrittene Fassaden-Begrünung jetzt angegangen wird.

26.06.2023 | Stand: 20:22 Uhr

Es hat etwas von Science-Fiction: Beladene Paletten fahren auf Förderbändern zu riesigen Regalen und warten offensichtlich darauf, abgeholt zu werden. Allerdings ist kein Mensch weit und breit in Sicht. Plötzlich fährt zwischen zwei Regalen ein Kran heran, schnappt sich eine Palette und transportiert sie selbstständig zu einem bestimmten Platz in einem der über 30 Meter hohen Regale. Dieser Vorgang wiederholt sich praktisch ununterbrochen. Insgesamt gibt es acht Gassen mit je einem Kran im voll automatisierten Hochregallager der Firma Dachser im Memminger Gewerbegebiet Nord. Die Anlage wurde jetzt bei einer kleinen Feier mit Gästen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft offiziell eröffnet.

Dachser: Memmingen nun weltweit größter operativer Standort

Alles in allem bietet das Hochregallager über 52.000 Palettenstellplätze auf 7500 Quadratmetern. Das 32 Meter hohe Lager ist Teil eines neuen Gebäudekomplexes des Dachser Logistikzentrums Allgäu in Memmingen. An das Lager ist ein 2700 Quadratmeter großes Gebäude mit 22 Ladetoren angeschlossen. Insgesamt können 400 Paletten pro Stunde beziehungsweise 5000 Paletten pro Tag im Warenein- und ausgang abgewickelt werden. Darüber hinaus werden in einem 2300 Quadratmeter großen Zwischengeschoss Waren per Hand in verschieden große Einheiten zusammengestellt und verpackt. In diesem Bereich arbeiten nach Angaben des Unternehmens etwa 60 Personen. Insgesamt sind es rund 100 Beschäftigte in dem neuen Verteilzentrum samt Hochregallager. Dachser investierte rund 30 Millionen Euro in das sogenannte Warehouse an der Tschernihiw-Straße.

Acht Kräne (sogenannte Regalbediengeräte) fahren zwischen den Regalen durch und sortieren vollautomatisch Paletten an die richtigen Stellen. Bild: Volker Geyer

„Dieses Warehouse ist ganz auf Leistung programmiert, um der steigenden Nachfrage unserer Kunden aus der Region gerecht zu werden“, sagt Thomas Henkel, General Manager des Logistikzentrums Allgäu, das jetzt über mehr als 200.000 Palettenstellplätze verfügt. Es ist somit weltweit der größte operative Standort des Logistikunternehmens. Laut dessen Geschäftsführer Burkhard Eling ist das Hochregallager in Memmingen für Dachser eines der wichtigsten Neubauprojekte der vergangenen Jahre: „Von dieser Investition profitiert nicht nur der Standort Memmingen, sondern das gesamte Unternehmen Dachser.“

Trotz aller technischer Raffinessen muss im neuen Verteilzentrum der Firma Dachser in Memmingen aber auch Hand angelegt werden – zum Beispiel beim Kommissionieren. Bild: Volker Geyer

Nicht zuletzt hebt Eling auch das nachhaltige Betriebskonzept hervor. Demnach werde die benötigte Energie überwiegend mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Hochregallagers erzeugt. Wenn die Anlage nicht genügend Strom liefert, bezieht Dachser zu 100 Prozent regenerativ erzeugten Strom aus Wasserkraft und Windenergie über das öffentliche Netz. Ferner ist das Warehouse an das Fernwärmenetz der heimische E-Con AG angeschlossen. Mit Blick auf die Umwelt wurden zahlreiche Bäume um das Lager herum gepflanzt sowie Blühwiesen angelegt. Zudem soll sich wilder Wein an der Nord- und Ostseite des Hochregallagers hochhangeln. Die entsprechenden Pflanzen sind seit ein paar Wochen im Boden. Bis es so weit war, sorgte das Projekt allerdings eine Zeit lang für heftigen Unmut bei den Stadträten.

Dachser Memmingen: Was war das Problem mit dem Hochregallager?

Was war passiert? Dachser hatte im vergangenen Jahr – als das Gebäude bereits fertig war – einen Tekturantrag bei der Stadt eingereicht. Anders als noch im Hauptantrag festgelegt, wollte das Unternehmen die Nord- und Ostfassade des Hochregallagers doch nicht begrünen lassen. Als Grund gab die Firma „statische Zwänge“ an. Allerdings kam ein von der Stadt beauftragtes Statikbüro zu einem anderen Ergebnis. Darüber hinaus ragte das Lager 72 Zentimeter höher als ursprünglich beantragt in den Himmel. Die Bauverwaltung wurde darüber aber erst nach der Realisierung in Kenntnis gesetzt. Dritter Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger (SPD) sprach damals von einem „starken Stück“, da man nun vor vollendete Tatsachen gestellt werde. Unter der Voraussetzung, dass die Fassade begrünt wird, stimmte der Bauausschuss des Stadtrats aber einer Erhöhung nachträglich zu.

Um die Nord- und Ostfassade des 32 Meter hohen Lagers zu begrünen, wurde wilder Wein angepflanzt, der sich in den kommenden Jahren nach oben ranken soll. Bild: Volker Geyer

Was die Begrünung des 32 Meter hohen Gebäudeteils anbelangt, schlug das Unternehmen letztlich vor, wilden Wein anzupflanzen. Denn dieser benötige selbst bei glatten Oberflächen keine Rankhilfe in Form eines Gerüstes. Ein derartiges Gerüst kommt laut dem Allgäuer Logistikunternehmen aus statischen Gründen nicht infrage. Letztlich stimmte der städtische Bauausschuss diesem Vorschlag zu. Allerdings mit der Auflage, dass der Wein die Nord- und Ostfassade des Hochregallagers einmal mindestens bis zu einer Höhe von 20 Metern vollflächig bedeckt. Die Zeit wird zeigen, ob mit dem wilden Wein das gesteckte Ziel erreicht wird.

