Nach der Saison wird das Freibad geschlossen. Dann soll das in die Jahre gekommene Bad Platz für ein Kombibad machen. Gute Idee? Wir haben uns umgehört.

Von Viktorija Gliaubicaite

25.08.2022 | Stand: 16:24 Uhr

64 Jahre lang hat das Freibad in Memmingen für Jung und Alt im Sommer für Erfrischung und Badespaß gesorgt. Nun soll das in die Jahre gekommene Bad Platz für das geplante Kombibad machen. Gute Idee? Wir haben uns in Memmingen dazu umgehört.

