Wo früher am Marktplatz in Memmingen der Spielwarenladen Heidihase zu finden war, bietet künftig Lorenzo Pennetta italienische Spezialitäten an.

11.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Mehrmals hat Lorenzo Pennetta in den vergangenen zwei Jahren ans Aufgeben gedacht. Dass in dieser Zeit einiges passiert ist, lassen nicht nur die Worte des 32-Jährigen erahnen, sondern auch sein Mienenspiel: Gerade sieht er Arbeitern zu, die beim Haus am Marktplatz 6 aus- und eingehen. Dort ist er nun mit seinem Traum auf der Zielgeraden. Spätestens am 1. April wird sein italienisches Restaurant „Lorenzo“ die Türen öffnen.