Neues Programmheft der Volkshochschule Memmingen ist da

11.09.2023 | Stand: 12:03 Uhr

Memmingen Die Volkshochschule (VHS) Memmingen startet mit einem irischen Abend und vielen neuen Angeboten ins Herbstsemester. Insgesamt werden in diesem Semester über 460 Kurse und Vorträge angeboten in den Bereichen Gesellschaft, Beruf, IT & Medien, Sprachen, Gesundheit, Grundbildung und Kultur.

Mit der Gruppe Trinity und Songs sowie Geschichten aus Irland eröffnet die Vhs am 21. September um 20 Uhr im Antonierhaus das Herbstsemester. In lockerer Atmosphäre bei Guinness und landestypischer Musik gibt das Künstlerduo Klaus Zeh & Adeline Informationen zu Land und Leuten und bringt echtes Irland-Feeling nach Memmingen. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Alt-Oberbürgermeister Holzinger beim "Memminger Mittwoch"

Ein weiteres Highlight ist der „Memminger Mittwoch“ am 18. Oktober mit dem Alt-OB Ivo Holzinger. Was den 75-Jährigen umtreibt und welche (Stadt-)Geschichten er parat hat, wird Wolfgang Fendt alias Il Mimo ihm an diesem Abend entlocken.

Im Bereich Beruf, IT & Medien wird beispielsweise ein neuer Kurs zum richtigen Umgang mit Social Media, in dem auch auf Chancen und Risiken hingewiesen wird, angeboten. Im Sprachenbereich gibt es wieder neue Anfängerkurse in vielen verschiedenen Sprachen - darunter Arabisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch und Türkisch.

Präventionskurs wird von Krankenkasse bezuschusst

Neu ist ein Präventionskurs zur Stressbewältigung und Entspannung, der von den Krankenkassen bezuschusst wird. Verschiedene Entspannungs-, Bewegungs- und Meditationsverfahren fördern Achtsamkeit und Entspannung auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene. Neu im Programm sind erstmalig nach Corona wieder Paartanzkurse wie Italofox, Boogie oder ein Hochzeitstanzkurs mit Walzer und Discofox.

Auch Familien mit Kindern werden fündig – bei Back- oder Kletterkursen oder der musikalischen Frühförderung für Eltern mit Kindern im Alter von 12 bis 36 Monaten. Gemeinsam wird hier erlebt, wie viel Freude Singen, Musizieren und Tanzen macht. Zur Musikstunde gehören Lieder, Fingerspiele, Kniereiter, einfache Instrumente und Bewegungsspiele. Im beruflichen Bereich werden erstmalig Kurse für Auszubildende, Ausbilder und Führungskräfte mit hohem Praxisbezug angeboten, zu denen Firmen ihre Mitarbeitenden lokal, zu planbar festgelegten Terminen, anmelden können.

Hier gibt es das Prgrammheft der Volkshochschule Memmingen

Die Programmhefte sind ab Dienstag, 12. September, erhältlich in allen Rathäusern und Gemeindeverwaltungen im Einzugsgebiet der Vhs Memmingen, bei der Vhs-Geschäftsstelle, der Tourist-Information, der Stadtbibliothek sowie im Service-Center der Memminger Zeitung. Zudem werden erstmalig Auszubildende mit dem Lastenrad der Stadt Memmingen unterwegs sein und die Programmhefte verteilen. Das Programm ist online unter www.vhs-memmingen.de buchbar.