Neues Restaurant in Memmingen: Bald wird die „Schwarze Katz“ aus dem Sack gelassen

Florian Nägele eröffnet Mitte Mai die ehemalige Brasserie am Theaterplatz mit neuem Konzept. Wie das Lokal zu seinem tierischen Namen kommt und was die Gäste nach dem Umbau dort erwartet.

Florian Nägele hat den Traum von einer eigenen Kneipe verwirklicht: Er renoviert gerade die ehemalige Brasserie am Theaterplatz, um dort Mitte Mai mit seinem neuen Lokal „Schwarze Katz“ zu starten. Ein lässiges Restaurant mit Bar will er eröffnen, mit feinen Speisen, guten Drinks, gutem Service.

Der geborene Memminger hat Eventmanagement studiert, seitdem Sportveranstaltungen oder Partys auf die Beine gestellt und bereits viele Jahre in der Gastronomie gejobbt. Nun hat er die Chance ergriffen, das Lokal, das 2008 in den Neubau des Landestheaters integriert wurde, zu übernehmen. Vermieter ist die Stadt. Leer steht die ehemalige Brasserie seit etwa zwei Jahren, also seit Beginn der Corona-Krise. Die Pächter hatten allerdings schon vorher gekündigt. In der Pandemie gestaltete sich die Nachvermietung des Lokals schwierig, zwischenzeitlich dienten die Räume sogar als Corona-Testzentrum.

Doch seit dem 1. Februar hat Florian Nägele die Schlüssel für das Lokal, das er schon länger im Auge hatte, in der Tasche. „Da passt einfach alles“, schwärmt der 36-Jährige von dem Objekt. „Die Lage, der Außenbereich, die Größe sind perfekt.“

Was es mit dem Namen „Schwarze Katz“ auf sich hat? Nägele wohnt in der Innenstadt, auf die Katz kam er, weil bei ihm öfter die Memminger Stadtkatze über den Balkon spaziert. Außerdem hätten auch früher Gaststätten oft Tiernamen wie Adler, Ochse oder Hase erhalten.

Er selbst verbindet mit der Katz (die auf gut Memmingerisch ohne „e“ geschrieben wird) etwas Lässiges – und das soll sich auch in seinem Konzept widerspiegeln. Im Restaurant gibt es internationale, moderne Küche mit einem großen Anteil an vegetarischen und veganen Gerichten. Man kann in der Katz etwas essen, aber auch nur einen Aperitif am späten Nachmittag nehmen oder sich nach der Arbeit mit jemanden auf ein Bierchen treffen. Im Hintergrund werden Elektrobeats laufen, die mit fortschreitendem Abend an Lautstärke zunehmen sollen. Dann wird sich auch das Licht verändern – und sich das Speiselokal atmosphärisch in eine Bar verwandeln.

Bei all dem lege Nägele großen Wert auf regionale Produkte und Nachhaltigkeit. Die Lebensmittel will er möglichst in der Gegend einkaufen, um durch kurze Lieferwege das Klima zu schonen.

Anfangs will er nur abends ab 16 Uhr öffnen, samstags ab 11.30 Uhr, am Montag ist Ruhetag. „Später würde ich gern jeden Tag ab 11.30 Uhr für meine Gäste da sein“, sagt er. „Aber zuerst will ich die Abendküche etablieren, bevor ich eine neue Baustelle mit dem Mittagstisch aufmache.“ Denn das ist auch eine Personalfrage, die heute in der Gastronomie nicht mehr so einfach zu lösen ist. Einen Koch und die ersten Servicekräfte hat Nägele schon gefunden. Nur ausgebildete Fachkräfte will er einstellen, die zwar passend zum Konzept mit den Gästen locker umgehen sollen, aber trotzdem absolut professionell. Zudem werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig geschult, gleich zu Anfang etwa von einem Barmeister aus München.

Doch bis dahin ist noch viel zu tun in der Schwarzen Katz, die gerade ein neues Gesicht erhält. Mobiliar und Beleuchtung werden ausgetauscht. Als Hingucker gestaltet Nägele zwei Wände mit einer Dschungeltapete nach Motiven des französischen Malers Henri Rousseau. An die Wände kommen Sitzbänke, an den Tischen stehen klassische Wirtshausstühle. Die hat er aus dem Hasensaal „gerettet“, abgeschliffen und neu gestrichen: Auch das gehört zu seinem Nachhaltigkeitskonzept.

Eingebaut wird eine kleine Bühne neben dem Durchgang zum Theater – für Abende mit Livemusik oder eine Open Stage. Oder auch mal für das Landestheater, dessen Pausenbewirtung künftig aus der Schwarzen Katz kommt. Ebenso will Nägele den Elsbethenhof nicht nur mit Gastronomie, sondern gelegentlich mit Kultur beleben.

„Die Schwarze Katz soll ein Platz für alle werden“, betont Nägele, der damit eine gastronomische Lücke in der Stadt schließen will. Dazu gehört für ihn auch, dass unter der Woche bis mindestens 24 Uhr, am Wochenende bis mindestens bis 1 Uhr geöffnet ist (mit der Betonung auf „mindestens“). Egal ob Touristen oder Locals, Nägele will allen einen verlässlichen Ort bieten, an dem man auch nach 23 Uhr noch etwas bestellen kann. Nur am Sonntag ist schon um 22 Uhr Schluss.

Aus dem Sack gelassen wird die Schwarze Katz am Wochenende 13./14./15. Mai.

