Große Kunst im kleinen Dorf Frickenhausen im Unterallgäu

Bildhauer Horst Wendland veranstaltet seinen 4. Allgäuer Skulpturensommer. In Ausstellungsräumen und im Freien sind etwa 500 Werke von Profi-Künstlern zu sehen.

28.07.2023 | Stand: 18:13 Uhr

Auf Sponsoren oder Fördergelder verzichtet der Bildhauer, Maler und Karikaturist Horst W. Wendland bewusst, wenn er seinen Allgäuer Skulpturensommer in Frickenhausen ( Unterallgäu) bei Memmingen veranstaltet. Zu groß wäre da die Gefahr, dass ihm jemand reinreden könnte in sein Konzept und die Auswahl der Künstlerinnen und Künstler, die ein Wochenende lang mit ihm gemeinsam ausstellen. Dass sein Kunstevent auch so funktioniert, beweisen die inzwischen vierte Auflage des Skulpturensommers – und die jedes Jahr über 2000 Menschen aus dem süddeutschen Raum und darüber hinaus, die dort hinströmen. Dazu ist Gelegenheit am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juli, jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Dorfgemeinschaftshaus wird zur Kunsthalle

Wendland lebt und arbeitet in dem kleinen Pfarrdorf, das zu Lauben gehört. Unweit seines Wohnhauses mit Galerie und Skulpturengarten steht das Frickenhauser Dorfgemeinschaftshaus, das sich für den Allgäuer Skulpturensommer wieder in eine Kunsthalle verwandelt.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Frickenhausen verwandelt sich in eine Kunsthalle. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Der kurze Straßenabschnitt dorthin wird gesperrt und zum Skulpturenweg. Tatkräftige Unterstützung erhält Wendland dabei von Bürgermeister Reiner Rößle – der auch fleißig Flyer verteilt – und dem örtlichen Heimatverein, der Getränke verkauft. Die Laudatio bei der Vernissage am Freitagabend hielt Staatsminister a.D. Josef Miller. Er war im vergangenen Jahr als Besucher da und so begeistert von der eindrucksvollen Ausstellung mit spektakulärem Blick auf das Günztal, dass er diese Aufgabe gerne übernahm.

500 Exponate beim 4. Allgäuer Skulpturensommer

Etwa 500 Exponate sind beim 4. Allgäuer Skulpturensommer 2023 zu sehen – von neun qualitätvollen, zeitgenössischen Kunstschaffenden, die von ihrer Kunst auch leben, betont Kurator Horst Wendland. Der Schwerpunkt liegt auf plastischen Werken, aber auch exquisite Malerei und Fotokunst sind dabei.

Im Skulpturengarten von Horst Wendland hat man einen herrlichen Blick über das Günztal. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Schon zum vierten Mal präsentiert Bildhauer Remo Leghissa seine Edelstahlskulpturen. Der gebürtige Münchner (*1963) lebt und arbeitet in Wölflau bei Vilsbiburg, wo einige seiner verschlungenen Werke in einem 5000 Quadratmeter großen Skulpturenpark stehen.

Auch Charlott Szukala (Jahrgang 1977) hat ihren eigenen Skulpturenpark direkt vor dem Atelier geschaffen, seit sie auf Schloss Ramstedt in Loitsche-Heinrichsberg (bei Magdeburg) lebt und arbeitet. Sie gestaltet gegenständliche Figuren mit Holz, Ton und Metall.

Zwei Bilder waren schon auf der Biennale in Venedig zu sehen

Mit zwei Bildern, die schon auf der Biennale in Venedig zu sehen waren, ist Helmut Kästl (Greifenberg am Ammersee) vertreten, einer der bedeutendsten Maler im süddeutschen Raum, der auch rund 100 Kirchen mit Glasbildern und Figuren gestaltet hat. Er war unter anderem Ausstellungsleiter im Münchener Haus der Kunst und Präsident der Münchner Secession. Beim ersten Allgäuer Skulpturensommer zeigte er zwei Bronzen, diesmal ist Malerei im berühmten „Kästl-Blau“ zu sehen. Bei der Vernissage war der 89-Jährige noch zu Gast, „er schafft es aber nicht mehr, wie die anderen Künstler das ganze Wochenende präsent zu sein“, sagt Wendland.

Helmut Kästl stellt seine Bilder „Ostersonne“ (hinten, links) und „Schöpfungstag“ aus. Davor sind Horst Wendlands Plastiken „Demut“ (links) und „Europa“ zu sehen. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Heimspiel für Adi Hösle aus Babenhausen

Beinahe ein Heimspiel hat Adi Hösle (64) aus Babenhausen. Der Grenzgänger zwischen Kunst und Wissenschaft bespielt das Dorfgemeinschaftshaus mit vier Leuchtkästen und zwei Digitalprints. Hösle hatte bereits Ausstellungen im Haus der Kunst in München, dem Sprengel Museum Hannover, der Kunsthalle in Bonn und weltweit. 2021 war er in der Aufsehen erregenden, inklusiven Schau „im-Perfekt“ in der Memminger Mewo-Kunsthalle vertreten.

Basilius Kleinhans, geboren 1968, lebt und arbeitet als freischaffender Künstler in Günzburg und Sendenhorst. Sein Werk mit wiederkehrenden Themen wie Booten oder Häusern, das gedanklich um Himmel und Erde kreist, zeichnet sich durch eine Reduzierung auf die wesentliche Form aus.

"Kunst muss immer Freude bringen"

„Kunst muss immer Freude bringen“, sagt Steffen Schuster (*1964), der bei München lebt. Er arbeitet bildhauerisch mit unterschiedlichen Werkstoffen – immer auf der Suche nach der richtigen Form für die jeweilige Aufgabe.

Elisabeth Schickling (Jahrgang 1957), die älteste Tochter des Ottobeurer Malers Erich Schickling, hat ein Atelier und eine Galerie in dessen Stiftung in Eggisried. Ihre Malerei entsteht Schicht über Schicht und in Bewegung. Dabei fließen Formen und Farben organisch ineinander.

Künstler stirbt noch vor der Ausstellung

Nicht mehr selbst dabei sein kann bei der Präsentation seiner Werke der Ulmer Alfred Bradler. Er ist im März mit 81 Jahren an den Folgen eines Unfalls gestorben. Nun sorgt seine Frau, die immer mitgearbeitet hat an den Projekten des Malers und Skulpteurs, dafür, dass auch in Frickenhausen Bradlers SAPRIs zu sehen sind, die bereits weltweit ausgestellt waren.